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Как работает общественный транспорт Днепра 26 января

Сегодня 09:00
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В четверг, 26 января, в Днепре на 90 маршрутах курсируют 835 автобусов. Из них 173 – автобусы большой вместимости.

Новости Днепра про Как работает общественный транспорт Днепра 26 января

Трамваи и троллейбусы сегодня в Днепре не курсируют. Их движение временно приостановили из-за превышения лимитов потребления электрической энергии по области и отключения тяговых подстанций.

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