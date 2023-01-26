Как работает общественный транспорт Днепра 26 января

Трамваи и троллейбусы сегодня в Днепре не курсируют. Их движение временно приостановили из-за превышения лимитов потребления электрической энергии по области и отключения тяговых подстанций.
Читайте также:
Автор:
Приднепровская железная дорога меняет расписание движения отдельных пригородных поездов.
11 января в бою с рашистами вблизи населенного пункта Клищиевка…
В Днепре на проспекте Яворницкого задержали водителя Nissan с поддельными…
В среду, 25 января, российские военные обстреляли Никопольский и Синельниковский…
Сегодня утро украинцев началось с воздушной тревоги.
Поздно вечером 25 января российские оккупанты атаковали Днепр беспилотниками.
Сегодня утро началось с воздушной тревоги.
Приднепровская железная дорога меняет расписание движения отдельных пригородных поездов.
Магнитные бури встречаются ежемесячно, воздействуя как на геомагнитное поле Земли, так и на метеозависимых людей. Следующая магнитная буря произойдет 26 января 2023 года.
11 января в бою с рашистами вблизи населенного пункта Клищиевка Бахмутского района Донецкой области погиб работник "АрселорМиттал Кривой Рог" Андрей Мовчан.
Одевайтесь теплее, друзья!
Сегодня, 25 января, около 22:30 в Днепре были слышны взрывы.
В Днепре на проспекте Яворницкого задержали водителя Nissan с поддельными правами.
В среду, 25 января, российские военные обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. В результате вражеских атак были повреждены электросети.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!