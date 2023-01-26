Как работает общественный транспорт Днепра 26 января

В четверг, 26 января, в Днепре на 90 маршрутах курсируют 835 автобусов. Из них 173 – автобусы большой вместимости.

Трамваи и троллейбусы сегодня в Днепре не курсируют. Их движение временно приостановили из-за превышения лимитов потребления электрической энергии по области и отключения тяговых подстанций.

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