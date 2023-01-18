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Как работает общественный транспорт Днепра 18 января

Сегодня 09:00
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В среду, 18 января, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают технические рейсы.

Новости Днепра про Как работает общественный транспорт Днепра 18 января

На троллейбусных маршрутах № 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20 курсируют 37 транспортных средств.

На трамвайные маршруты № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19 вышло 50 вагонов.

Троллейбус №6 двигается в объезд места ракетного удара через просп. Героев и пер. Добровольцев. Далее троллейбус курсирует по маршруту.

Режим работы технических рейсов в рабочие дни: с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 21:00.

Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной. В связи с этим ситуация с движением технических рейсов в течение дня может меняться.

Также по городу работает 90 автобусных маршрутов в общем количестве 791 автобус (из них 150 – автобусы большой вместимости).

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