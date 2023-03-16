Как работает общественный транспорт Днепра 16 марта: график

Также по городу на 90 автобусных маршрутах курсирует 736 автобусов (из них 142 – большой вместимости).

Сегодня, 16 марта, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Преступление произошло 11 марта около 19:50 возле одного из магазинов…

Более 60 людей заразились коронавирусом в Днепре за сутки.

Снова Днепропетровщина получила тяжелое известие с фронта. Еще один наш…

«Бизнес» в съемной квартире: на Днепропетровщине разоблачили мини цех по производству наркотиков 32-летний мужчина снимал квартиру, в которой организовал мини цех по производству наркотических средств. В оборудованной нарколаборатории уже провели обыск и обнаружили оборудование и готовую продукцию – фасованные психотропы в 15 пластиковых трубочках. 0 просмотров

Какая ситуация с водой и теплом в Днепре на вечер 15 марта По состоянию на 18:00 на всех объектах КП Днепроводоканал», а также на теплоснабжающих предприятиях: КП «Теплоэнерго», КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр» обесточивания отсутствуют. просмотров

В Днепре мужчина прятал похищенный мотоцикл посреди кухни Преступление произошло 11 марта около 19:50 возле одного из магазинов по улице Янтарной в Индустриальном районе города. Владелец оставил мотоцикл на парковке и совершал покупки, а когда через 10 минут вернулся – транспортного средства уже не обнаружил. О произошедшем сразу… просмотров

Нашли только останки: на Днепропетровщине в подвале гимназии замуровали кошек В подвале гимназии №39 в Каменском нашли трупы котов. Бездомных животных замуровали там специально, не оставив им никаких шансов на спасение. просмотров

Мальчик, потерявший мать из-за удара ракеты рф в дом на Победе, получил квартиру от застройщика и города Два месяца назад очередное военное преступление россиян унесло жизни 46 мирных людей в Днепре. Оккупанты попали в жилой дом на Победе ракетой Х22, которая разрушила два тамошних подъезда, убила их жителей и проходивших мимо прохожих. 0 просмотров

Оставили на капоте авто венок: в Кривом Роге неизвестные требовали у мужчины 3000 долларов «долга» Среди задержанных – местные жители, в том числе с криминальным опытом. Обоим фигурантам объявлены подозрения. За вымогательство им может грозить до 12 лет тюрьмы. просмотров