Как прошла среда на Днепропетровщине: официальный комментарий

Все будет Украина!

«Сегодня в области не зафиксированы вражеские обстрелы. В общинах Днепропетровщины было тихо. По состоянию на эту минуту ситуация контролируемая», – написал Лукашук..

По его словам, среда в области прошла спокойно.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал, как прошел сегодняшний день в регионе.

Российские войска сконцентрировались на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях…

Обесточение или аварии на повышающих и насосно-фильтровальных станциях отсутствуют.

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