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Как прошла ночь на Днепропетровщине: официальная информация

Сегодня 09:00
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Глава ДнепрОВА, как и каждое утро, предоставил сводку о ситуации в регионе.

Новости Днепра про Как прошла ночь на Днепропетровщине: официальная информация

По его словам, ночь в Днепропетровской области была спокойной и тихой. Взрывы не звучали ни в одной громаде региона.

“На Днепропетровщине ночь прошла без вражеских атак.

Всем тихого дня.

Все будет Украина!” – написал Сергей Лысак.

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