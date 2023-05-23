Как прошла ночь на Днепропетровщине: официальная информация

По его словам, ночь в Днепропетровской области была спокойной и тихой. Взрывы не звучали ни в одной громаде региона.
“На Днепропетровщине ночь прошла без вражеских атак.
Всем тихого дня.
Все будет Украина!” – написал Сергей Лысак.
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