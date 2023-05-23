Как прошла ночь на Днепропетровщине: официальная информация

Глава ДнепрОВА, как и каждое утро, предоставил сводку о ситуации в регионе.

По его словам, ночь в Днепропетровской области была спокойной и тихой. Взрывы не звучали ни в одной громаде региона.

“На Днепропетровщине ночь прошла без вражеских атак. Всем тихого дня. Все будет Украина!” – написал Сергей Лысак.

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