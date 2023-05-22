Как получить наследство в условиях военного положения в 2023 году в Днепре: инструкция

В условиях военного положения в Днепре и по всей Украине изменились правила вступления в наследство. Какие документы нужны и нужно ли обращаться в суд для открытия наследства – разбирались журналисты dnepr.info.

Сколько времени дается на получение наследства в 2023 году

В не военное время у наследника есть полгода чтобы заявить свои права на наследство и вступить в него. Отсчет начинается с даты смерти. То есть, если наследник опоздает хотя бы на один день, то ему придется в судебном порядке восстанавливать свое право на получение движимого и недвижимого имущества: подавать иск в суд и указывать причину по которой в течение полугода он не смогу вступить в наследство.

Незнание о существовании завещания, сроках и порядке принятия наследства, пожилой возраст – не являются уважительными причинами для суда. Среди уважительных причин – проживание на оккупированной территории, временное отсутствие в стране, болезнь, служба, плен.

В условиях военного положения к этим 6 месяцам добавляется еще 4. То есть у наследника есть 10 месяцев, чтобы вступить в наследство.

Как получить наследство в 2023 году

Для этого нужно прийти к нотариусу с паспортом, ИНН-кодом, свидетельством о смерти, завещанием, документами на наследуемое имущество и бумагами, подтверждающими родство с умершим. Прийти можно к любому нотариусу или адвокату в Днепре или любом другом городе Украины. Данные о наследодателе находятся в специальном реестре, которые может увидеть любой нотариус.

Что делать после получения наследства

После принятия наследства новый собственник должен его переоформить на себя. Если он этого не сделает, то продать, подарить или обменять полученное имущество он не сможет.

Обязательную часть в наследстве, независимо от содержания завещания имеют несовершеннолетние дети умершего, нетрудоспособные супруг или супруга, а также родители. Они наследуют половину части наследства. Завещатель не может лишить наследства тех, кто имеет право на его обязательную часть.

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