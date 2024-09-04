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  • Как почти 50 лет назад в Днепре выглядела улица Олеся Гончара: уникальные фото

Как почти 50 лет назад в Днепре выглядела улица Олеся Гончара: уникальные фото

Сегодня 14:55
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Сегодня улица Олеся Гончара в Днепре одно из самых оживленных мест. Тут есть магазины, вуз, общежития, обычные дома. По улице регулярно курсируют маршрутки и автомобили. Словом, обычная городская улица с ее развитой инфраструктурой. Во времена Екатеринослава улица каждый месяц на несколько дней превращалась в едва ли не самое оживленное место в городе.

Новости Днепра про Как почти 50 лет назад в Днепре выглядела улица Олеся Гончара: уникальные фото

Журналисты dnepr.info узнали историю улицы Олеся Гончара в Днепре и как она выглядела в начале прошлого века.

Первоначальное название улицы – Соборная площадь. Она была ее частью довольно длительное время, но именно этот отрезок площади жители города именовали Ярмарочной. Первые ярмарки стали проводится на горе в 1830-х годах. До этого тут была степь.

Новости Днепра про Как почти 50 лет назад в Днепре выглядела улица Олеся Гончара: уникальные фото

В определенные властью дни тут проводились ярмарки, куда съезжались жители со всего города. Желающих продать свой товар было так много, что они занимали своими кибитками с товаром целый квартал. Огромная территория, отведенная для торговли понемногу обрастала частными домами.

Новости Днепра про Как почти 50 лет назад в Днепре выглядела улица Олеся Гончара: уникальные фото

В ярмарочные дни владельцы домов могли дополнительно заработать на сдаче в аренду комнат – ярмарки длились несколько дней и торговцам, приехавшим издалека нужно было где-то ночевать. Соседние улицы также получили развитие благодаря проводимым ярмаркам. Так, на нынешней Телевизионной улице были установлены печи, в которых готовили горячую еду для тех, кто торговал или приходил за покупками на ярмарку.

Новости Днепра про Как почти 50 лет назад в Днепре выглядела улица Олеся Гончара: уникальные фото

С открытием железной дороги  и обустройством рынка на Озерной площади торговля на Ярмарочной медленно сошла на нет. Но расположение улицы оставалось все равно довольно выгодным – она находилась рядом с балкой, где размещались кирпичные заводы.

Новости Днепра про Как почти 50 лет назад в Днепре выглядела улица Олеся Гончара: уникальные фото

Улица разрасталась, и со временем на ней появилось несколько доходных домов. Некоторое время территория даже носила название Кирпичная, но в 1909 году была переименована в улицу Полтавскую.

Новости Днепра про Как почти 50 лет назад в Днепре выглядела улица Олеся Гончара: уникальные фото

В 1934 году ее переименовали в улицу Кирова и только в 2003 году территория получила «имя» в честь писателя Олеся Гончара. На улице до сих пор можно увидеть старинные дома.

Новости Днепра про Как почти 50 лет назад в Днепре выглядела улица Олеся Гончара: уникальные фото

фото: А. Волок

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