Как почти 50 лет назад в Днепре выглядела улица Олеся Гончара: уникальные фото

Журналисты dnepr.info узнали историю улицы Олеся Гончара в Днепре и как она выглядела в начале прошлого века.
Первоначальное название улицы – Соборная площадь. Она была ее частью довольно длительное время, но именно этот отрезок площади жители города именовали Ярмарочной. Первые ярмарки стали проводится на горе в 1830-х годах. До этого тут была степь.
В определенные властью дни тут проводились ярмарки, куда съезжались жители со всего города. Желающих продать свой товар было так много, что они занимали своими кибитками с товаром целый квартал. Огромная территория, отведенная для торговли понемногу обрастала частными домами.
В ярмарочные дни владельцы домов могли дополнительно заработать на сдаче в аренду комнат – ярмарки длились несколько дней и торговцам, приехавшим издалека нужно было где-то ночевать. Соседние улицы также получили развитие благодаря проводимым ярмаркам. Так, на нынешней Телевизионной улице были установлены печи, в которых готовили горячую еду для тех, кто торговал или приходил за покупками на ярмарку.
С открытием железной дороги и обустройством рынка на Озерной площади торговля на Ярмарочной медленно сошла на нет. Но расположение улицы оставалось все равно довольно выгодным – она находилась рядом с балкой, где размещались кирпичные заводы.
Улица разрасталась, и со временем на ней появилось несколько доходных домов. Некоторое время территория даже носила название Кирпичная, но в 1909 году была переименована в улицу Полтавскую.
В 1934 году ее переименовали в улицу Кирова и только в 2003 году территория получила «имя» в честь писателя Олеся Гончара. На улице до сих пор можно увидеть старинные дома.
фото: А. Волок
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