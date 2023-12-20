Как оформить помощь на ребенка от государства через «Дію»: инструкция

Как объясняют в Министерстве социальной политики Украины, размер социальной выплаты равен разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка определенного возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека, но при этом, максимальная сумма выплат может составлять для детей до 6 лет – 2272 грн, от 6 до 18 лет -2 833 грн, студенты до 23 лет получают 2684 грн.
Помощь на ребенка может получить мать-одиночка, если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце. Также на помощь могут претендовать одинокие усыновители. Кроме этого, выплатят помощь и тем вдовам или вдовцам, которые развелись со своей второй половинкой и при этом мать ребенка не получает пенсию по потере кормильца. Но при этом мать-одиночка имеет право на выплаты на ребенка при условии, что ребенок не был усыновлен ее новым мужем.
Получить социальную помощь можно обратившись в органы соцзащиты или ЦНАП, либо же через портал «Дія». К заявлению о назначении помощи получателю необходимо будет добавить декларацию о доходах и имущественном состоянии о семьи, выписку из госреестра ЗАГСа о рождении ребенка, где содержится информация о втором родителе. Понадобится также копия свидетельства о рождении ребенка, для усыновителей – решение об усыновлении и копию свидетельства о смерти одного из супругов, а также справку о том, что ребенок какие другие государственные выплаты получает или не получает ребенок.
Чтобы подать заявку на получение материальной помощи на ребенка через портал «Дія» необходимо авторизоваться на сайте, выбрать необходимую графу из перечня. В ней следует указать основания для получения помощи, способ ее получения и данные ребенка. Также необходимо указать данные о доходах и имуществе семьи и подписать заявление электронной подписью, после чего – отправить в выбранный орган социальной защиты населения. Статус рассмотрения заявления будет отображен в личном кабинете. Уведомление о том, что документы рассмотрены придет на электронную почту.
Помощь могут отметить, если мать или отец был лишен родительских прав, ребенок получает полное государственное содержание. Если получатель был лишен свободы или ребенок вышел замуж до достижения 18-летнего возраста. В случае смерти получателя помощи.
Читайте также:
Ирина
Автор:
В Днепре на жилом массиве Солнечный планируют построить новый многоэтажный…
Специалисты компании уже работают над восстановлением сервисов.
В Днепре теперь живет котенок, родившийся внутри артиллерийской установки.
В понедельник, 18 декабря, в Кривом Роге 29-летний мужчина угнал…
В Днепре на жилом массиве Солнечный планируют построить новый многоэтажный жилой комплекс Grand.
По предварительным данным, водитель Hyundai был трезв.
Специалисты компании уже работают над восстановлением сервисов.
Оккупанты снова терроризировали Днепропетровщину.
Днепрян ждет хорошая погода!
В Днепре теперь живет котенок, родившийся внутри артиллерийской установки.
Продукты подорожают уже в январе.
В Днепре увеличилось количество долгожителей.
Зеленский сообщил, готов ли подписать закон о мобилизации женщин.
Президент Украины пояснил, что ожидает более четких обещаний по поводу участия Украины в НАТО.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!