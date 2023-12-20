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Как оформить помощь на ребенка от государства через «Дію»: инструкция

Сегодня 12:41
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В Днепре мать-одиночка или одинокий отец имеют право на получение денежной помощи на ребенка. Средства выплачиваются из государственного бюджета, а сумма зависит от возраста ребенка, дохода семьи и рассчитывается индивидуально. Оформить выплаты можно не выходя из дома, через портал «Дія».

Новости Днепра про Как оформить помощь на ребенка от государства через «Дію»: инструкция

Размер выплаты

Как объясняют в Министерстве социальной политики Украины, размер социальной выплаты равен разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка определенного возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека, но при этом, максимальная сумма выплат может составлять для детей до 6 лет – 2272 грн, от 6 до 18 лет -2 833 грн, студенты до 23 лет получают 2684 грн.

Кто может получить помощь

Помощь на ребенка может получить мать-одиночка, если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце. Также на помощь могут претендовать одинокие усыновители.  Кроме этого, выплатят помощь и тем вдовам или вдовцам, которые развелись со своей второй половинкой и при этом мать ребенка не получает пенсию по потере кормильца. Но при этом мать-одиночка имеет право на выплаты на ребенка при условии, что ребенок не был усыновлен ее новым мужем.

Как получить помощь

Получить социальную помощь можно обратившись в органы соцзащиты или ЦНАП, либо же через портал «Дія». К заявлению о назначении помощи получателю необходимо будет добавить декларацию о доходах и имущественном состоянии о семьи, выписку из госреестра ЗАГСа о рождении ребенка, где содержится информация о втором родителе. Понадобится также копия свидетельства о рождении ребенка, для усыновителей – решение об усыновлении и копию свидетельства о смерти одного из супругов, а также справку о том, что ребенок какие другие государственные выплаты получает или не получает ребенок.

Как оформить помощь через «Дію»

Чтобы подать заявку на получение материальной помощи на ребенка через портал «Дія» необходимо авторизоваться на сайте, выбрать необходимую графу из перечня. В ней следует указать основания для получения помощи, способ ее получения и данные ребенка. Также необходимо указать данные о доходах и имуществе семьи и подписать заявление электронной подписью, после чего – отправить в выбранный орган социальной защиты населения. Статус рассмотрения заявления будет отображен в личном кабинете. Уведомление о том, что документы рассмотрены придет на электронную почту.

Когда помощь могут отменить

Помощь могут отметить, если мать или отец был лишен родительских прав, ребенок получает полное государственное содержание. Если получатель был лишен свободы или ребенок вышел замуж до достижения 18-летнего возраста. В случае смерти получателя помощи.

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