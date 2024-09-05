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  • Как менялся легендарный «Детский мир», которого уже не существует в Днепре: витражи, мультгерои и эскалатор

Как менялся легендарный «Детский мир», которого уже не существует в Днепре: витражи, мультгерои и эскалатор

Сегодня 17:21
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Почти 80 лет на центральном проспекте Днепра простояло четырехэтажное здание «Детского мира». На его стенах были нарисованы мультяшные герои, а в летнее время рядом с магазином работало кафе-мороженое и стояли автоматы с газировкой.

Новости Днепра про Как менялся легендарный «Детский мир», которого уже не существует в Днепре: витражи, мультгерои и эскалатор

Журналисты dnepr.info решили вспомнить как менялось здание «Детского мира» за годы своего существования и что там можно было купить.

В конце 1930-х годов на месте Старогостинного ряда на центральном проспекте Днепра решили построить большой магазин. Для этого были снесены три лавки. К моменту возведения «Детского мира» на проспекте уже было два внушительных магазина – ЦУМ и «Пайторг». Все три здания спроектировал архитектор Александр Красносельский.

Новости Днепра про Как менялся легендарный «Детский мир», которого уже не существует в Днепре: витражи, мультгерои и эскалатор

За время своего существования  «Детский мир» пережил несколько реконструкций и до нашего времени он «дошел» в весьма измененном виде. Мало кто знает, что на его лестничных площадках были нарисованы изображения из мультфильмов и цветные витражи.

Новости Днепра про Как менялся легендарный «Детский мир», которого уже не существует в Днепре: витражи, мультгерои и эскалатор

«Детский мир» открылся в 1939 году.  Несколько этажей занимали отделы где все предназначалось для детей: игрушки, предметы быта, одежда.

Во время Второй мировой войны он был разрушен. Восстановить магазин удалось только к 1948 году. Тогда же площадь здания увеличилась до 1127 кв м. Тут работало 17 отделов.

Новости Днепра про Как менялся легендарный «Детский мир», которого уже не существует в Днепре: витражи, мультгерои и эскалатор

В 1987 году «Детский мир» пережил еще одну реконструкцию. Его фасад стал больше в два раза, количество этажей увеличилось на два, а общая площадь магазина стала больше в 5,6 раз и составила 18 тыс кв м.

Новости Днепра про Как менялся легендарный «Детский мир», которого уже не существует в Днепре: витражи, мультгерои и эскалатор

В «Детском мире» была своя столовая, медпункт, АТС, душевые для персонала. Количество отделов также увеличилось – до 26. В магазине работало 220 человек. На одном этаже продавались товары для новорожденных, на другом – только для девочек, еще на одном – только для мальчиков. Тогда же в здании появились эскалаторы.

В летнее время у магазина работало кафе-мороженное  — в нем можно было попробовать пломбир с шоколадом в металлических креманках и стояли автоматы с газированной водой. Можно было выпить как обычной газировки, так и с сиропом.

Новости Днепра про Как менялся легендарный «Детский мир», которого уже не существует в Днепре: витражи, мультгерои и эскалатор

«Детский мир» был снесен в 2008 году. Теперь на его месте находится ТЦ «Пассаж».

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», В. Рязанов

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Новости Днепра про Как менялся легендарный «Детский мир», которого уже не существует в Днепре: витражи, мультгерои и эскалаторУкраїнська Новости Днепра про Как менялся легендарный «Детский мир», которого уже не существует в Днепре: витражи, мультгерои и эскалаторРусский

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