Как менялся легендарный «Детский мир», которого уже не существует в Днепре: витражи, мультгерои и эскалатор

Журналисты dnepr.info решили вспомнить как менялось здание «Детского мира» за годы своего существования и что там можно было купить.
В конце 1930-х годов на месте Старогостинного ряда на центральном проспекте Днепра решили построить большой магазин. Для этого были снесены три лавки. К моменту возведения «Детского мира» на проспекте уже было два внушительных магазина – ЦУМ и «Пайторг». Все три здания спроектировал архитектор Александр Красносельский.
За время своего существования «Детский мир» пережил несколько реконструкций и до нашего времени он «дошел» в весьма измененном виде. Мало кто знает, что на его лестничных площадках были нарисованы изображения из мультфильмов и цветные витражи.
«Детский мир» открылся в 1939 году. Несколько этажей занимали отделы где все предназначалось для детей: игрушки, предметы быта, одежда.
Во время Второй мировой войны он был разрушен. Восстановить магазин удалось только к 1948 году. Тогда же площадь здания увеличилась до 1127 кв м. Тут работало 17 отделов.
В 1987 году «Детский мир» пережил еще одну реконструкцию. Его фасад стал больше в два раза, количество этажей увеличилось на два, а общая площадь магазина стала больше в 5,6 раз и составила 18 тыс кв м.
В «Детском мире» была своя столовая, медпункт, АТС, душевые для персонала. Количество отделов также увеличилось – до 26. В магазине работало 220 человек. На одном этаже продавались товары для новорожденных, на другом – только для девочек, еще на одном – только для мальчиков. Тогда же в здании появились эскалаторы.
В летнее время у магазина работало кафе-мороженное — в нем можно было попробовать пломбир с шоколадом в металлических креманках и стояли автоматы с газированной водой. Можно было выпить как обычной газировки, так и с сиропом.
«Детский мир» был снесен в 2008 году. Теперь на его месте находится ТЦ «Пассаж».
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», В. Рязанов
Читайте также:
Ирина
Автор:
Недавно опубликованный фейк о дезертирстве "Днепропетровских маньяков" вызвал бурное обсуждение…
Чудо Архистратига Михаила также называют Михайловым чудом или Михаилом Чудотворцем.…
В Днепре кто-то потерял рога.
На ж/м Тополь появился маленький ботанический сад.
Недавно опубликованный фейк о дезертирстве "Днепропетровских маньяков" вызвал бурное обсуждение среди жителей области.
Чудо Архистратига Михаила также называют Михайловым чудом или Михаилом Чудотворцем. Праздник считается одним из важнейших дней для верующих людей. Архангел Михаил считается покровителем столицы Украины и изображен на гербе города Киев. Он также считается покровителем военных.
В Днепре кто-то потерял рога.
На ж/м Тополь появился маленький ботанический сад.
В Днепропетровской области из-за повторного прилета пострадал спасатель, приехавший тушить пожар.
В Синельниковском районе умер ребенок.
Пловчиха из Днепра завоевала серебряную медаль на Паралимпиаде-2024.
В больницу Днепра завезли новое современное оборудование, которое работает со стволовыми клетками.
На 12 квартале в Днепре обокрали только отремонтированное укрытие.
Начальница отдела образования исполкома в Кривом Роге подозревается в служебной халатности.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!