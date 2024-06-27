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Как курсирует общественный транспорт в Днепре 27 июня

Сегодня 09:25
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Сегодня, 27 июня, общественный транспорт работает с изменениями в маршруте.

Новости Днепра про Как курсирует общественный транспорт в Днепре 27 июня

Об этом сообщают на официальном портале Днепровского городского совета.

В связи с выполнением ремонтных работ на колеи на перекрестке просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры произошли изменения в работе транспорта:

  • троллейбусы №5 будут курсировать от ул. Независимости через просп. Александра Поля, ул. Андрея Фабра и просп. Дмитрия Яворницкого до железнодорожного вокзала по остановкам троллейбусов «Б». Далее – по своему маршруту;
  • трамваи №17 приостановят движение;
  • трамваи №5, №12 будут курсировать по бульв. Батальона Днепр с заездом по ул. Николая Руденко;
  • трамваи №14 от Железнодорожного вокзала будут курсировать через ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Владимира Антоновича и дальше по своему маршруту. Для пересадки пассажиров на другие маршруты ведена временная остановка на ул. Степана Бандеры;
  • автобусы №73 в направлении железнодорожного вокзала будут объезжать по схеме просп. Леси Украинки – бульв. Батальона Днепр – ул. Владимира Антоновича – ул. Философская – просп. Леси Украинки, дальше – по маршруту. В обратном направлении – без изменений;
  • автобусы №155 в направлении железнодорожного вокзала будут двигаться по схеме ул. Степана Бандеры – ул. Владимира Антоновича – бульв. Батальона Днепр – просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры, далее – по маршруту. В обратном направлении – по обычному маршруту.

Также, по ул. Князя Владимира Великого проводятся ремонтные работы сети ливневой канализации, поэтому общественный транспорт будет курсировать следующим образом:

  • автобусы №57А, №88 в направлении ул. Королевы Елизаветы II будут курсировать в объезд по ул. Европейской, ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимира Мономаха;
  • троллейбусы №7, №14, №17, №20 в направлении ул. Королевы Елизаветы II и ул. Европейской будут курсировать в объезд по ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимир Мономах.

Другой общественный транспорт 27 июня будет курсировать в штатном режиме.

Напомним, сегодня мы писали, что в Днепре с 29 июня некоторые трамваи будут несколько дней курсировать по измененному маршруту.

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