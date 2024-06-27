Как курсирует общественный транспорт в Днепре 27 июня

Об этом сообщают на официальном портале Днепровского городского совета.
В связи с выполнением ремонтных работ на колеи на перекрестке просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры произошли изменения в работе транспорта:
Также, по ул. Князя Владимира Великого проводятся ремонтные работы сети ливневой канализации, поэтому общественный транспорт будет курсировать следующим образом:
Другой общественный транспорт 27 июня будет курсировать в штатном режиме.
Напомним, сегодня мы писали, что в Днепре с 29 июня некоторые трамваи будут несколько дней курсировать по измененному маршруту.
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге правонарушитель пытался откупиться от полицейских.
Произойдут изменения в движении трамваев №18 и №19.
Одного из охранников нардепа Николая Тищенко отправили под стражу.
В Днепровском районе области полицейский помог женщине довезти без сознания…
В Кривом Роге правонарушитель пытался откупиться от полицейских.
Произойдут изменения в движении трамваев №18 и №19.
Поздним вечером враг атаковал область.
Одного из охранников нардепа Николая Тищенко отправили под стражу.
Хорошего дня, друзья!
В Кривом Роге на Днепропетровщине от матери забрали двоих детей, которые из-за небрежного воспитания испытывают проблемы со здоровьем.
Сборная Украины выбыла из Евро-2024.
В Днепровском районе области полицейский помог женщине довезти без сознания отца в больницу.
В Днепре снова будут выключать свет весь день и ночь.
Жительница Кривого Рога делала прическу в АТБ.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!