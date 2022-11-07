Как хранить сливочное масло, чтобы оно не портилось без холодильника

Сливочное масло на развес хранится около 7 дней в холодильнике, если завернуть его плотно в пергаментную бумагу. Срок годности магазинного масла в упаковке нужно читать на самой упаковке. Как правило, масло храниться до 120 дней.
Если вы хотите продлить срок годности масла на развес, попробуйте завернуть его в фольгу, она хорошо сохраняет свежесть масла. Затем плотно завернуть в полиэтиленовый пакет, который не пропускает воздух. Главное не оставлять продукт в пищевой пленке. В ней масло задыхается и желтеет. Также сливочное масло можно хранить в масленке с крышкой. В морозилке сливочное масло может храниться до года.
Обращайте внимание на то, рядом с какими продуктами лежит сливочное масло. Храните его в холодильнике рядом с готовыми продуктами, и ни в коем случае не с сырыми.
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Анна Кравчук
Автор:
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