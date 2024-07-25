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  • Как до строительства метро в Днепре выглядели аллеи на центральном проспекте: редкие фото

Как до строительства метро в Днепре выглядели аллеи на центральном проспекте: редкие фото

Сегодня 12:20
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Проспект Яворницкого в Днепре за все время своего существования успел сменить несколько названий. Изначально он был просто улицей, где местные жители пасли коз, но со временем территория получила проезжую часть и бульвары для прогулок. В прошлом веке в Днепре началось строительство метро, что значительно изменило внешний вид центрального проспекта.

Новости Днепра про Как до строительства метро в Днепре выглядели аллеи на центральном проспекте: редкие фото

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как до строительства метро выглядели пешеходные бульвары на проспекте Яворницкого.

Проспект Яворницкого – центральная улица Днепра. Идея его создания была отображена еще на первых планах города в 1790-х годах. Сначала по плану проспект назывался «Гульбище средней улицы», а жители называли дорогу просто «Большая улица». Развитие проспекта шло медленно, мешала широкая балка, протекающая река Половица, отсутствие водопровода и каменных зданий. Местные жители пасли на проспекте скот, так как своим внешним видом территория никак не напоминала центральную улицу города.

В 1847 году были проведены работы по укладке брусчатки и озеленению улицы. В центре была проложена широкая дорога посредине которой был бульвар для прогулок. На бульваре вдоль всего проспекта росли кусты сирени. Со временем их сменили различные деревья: тополя, клены, акации. В конце XVIII века по нему был пущен трамвай.

Этот бульвар сохранился до сих пор, но претерпел изрядную трансформацию.

После Второй мировой войны на прогулочной части проспекта были высажены различные кусты, цветы и деревья, установлены фонтаны и лавочки.

Новости Днепра про Как до строительства метро в Днепре выглядели аллеи на центральном проспекте: редкие фото

Со временем бульвар снова изменился. В Днепре решили продолжить строительство линии метро с выходами из станций в центре города. С того момента часть бульвара закрыли для прогулок и оградили.

Новости Днепра про Как до строительства метро в Днепре выглядели аллеи на центральном проспекте: редкие фото

Вот так выглядела аллея в районе проспекта Фабра и бывшего кинотеатра «Родина».

Новости Днепра про Как до строительства метро в Днепре выглядели аллеи на центральном проспекте: редкие фото

А вот так – возле ЦУМа.

Новости Днепра про Как до строительства метро в Днепре выглядели аллеи на центральном проспекте: редкие фото

Часть жителей Днепра уже и не помнит, как выглядели эти пешеходные бульвары до строительства, а часть – просто не знает.

фото: А. Костюк, группа «Родной Днепропетровск»

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Новости Днепра про Как до строительства метро в Днепре выглядели аллеи на центральном проспекте: редкие фотоУкраїнська Новости Днепра про Как до строительства метро в Днепре выглядели аллеи на центральном проспекте: редкие фотоРусский

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