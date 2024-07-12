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  • Как десятки лет назад выглядела улица Грушевского в Днепре: здания рынка и рельсы на месте церкви

Как десятки лет назад выглядела улица Грушевского в Днепре: здания рынка и рельсы на месте церкви

Сегодня 14:39
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Улица Грушевского, а до недавнего времени Карла Либкнехта – одна из старейших в Днепре. Во времена Екатеринослава она называлась Казанской. Свое название получила в честь храма, который находился в районе кольца на проспекте Богдана Хмельницкого. Церковь возвели в начале прошлого века на деньги прихожан и  снесли в 1935 году та как посчитали ее помехой для строящейся транспортной магистрали.

Новости Днепра про Как десятки лет назад выглядела улица Грушевского в Днепре: здания рынка и рельсы на месте церкви

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как раньше выглядела улица Грушевского в Днепре.

Новости Днепра про Как десятки лет назад выглядела улица Грушевского в Днепре: здания рынка и рельсы на месте церкви

Вот такие дома стояли неподалеку от церкви. Теперь тут ездят автомобили, проложена трамвайная колея, а брусчатку продавали маршрутки.

Новости Днепра про Как десятки лет назад выглядела улица Грушевского в Днепре: здания рынка и рельсы на месте церкви

Улица Грушевского соединяет в себе старинные строения и более современную архитектуру. «Возраст» дома зависит от того, в какой части улицы он находится – в верхней или ближе к центру.

Новости Днепра про Как десятки лет назад выглядела улица Грушевского в Днепре: здания рынка и рельсы на месте церкви

Эти здания были возведены в начале 1900-х годов, часть из них сохранилась до наших  дней.

Новости Днепра про Как десятки лет назад выглядела улица Грушевского в Днепре: здания рынка и рельсы на месте церкви

В центре города возводились доходные дома на 2-3 этажа, а также коммерческие здание.

Новости Днепра про Как десятки лет назад выглядела улица Грушевского в Днепре: здания рынка и рельсы на месте церкви

Так, например, выглядело здание Екатеринославского отделение государственного банка. Возвели его в 1890-х годах. Сейчас тут тоже есть банковское отделение и различные офисы.

Новости Днепра про Как десятки лет назад выглядела улица Грушевского в Днепре: здания рынка и рельсы на месте церкви

А вот так выглядели доходные дома, построенные в 1910-х годах. Оно было модернизировано в 1930-х годах. На доме надстроили еще два этажа.

Новости Днепра про Как десятки лет назад выглядела улица Грушевского в Днепре: здания рынка и рельсы на месте церкви

Это здание было построено как пансион-приют для детей погибших офицеров в 1915 году. Теперь тут находятся различные офисы.

Новости Днепра про Как десятки лет назад выглядела улица Грушевского в Днепре: здания рынка и рельсы на месте церкви

А это здание было снесено. На его месте уже несколько лет находится большой спортивный магазин, который сейчас не работает.

Новости Днепра про Как десятки лет назад выглядела улица Грушевского в Днепре: здания рынка и рельсы на месте церкви

Первоначально эти здания были красного цвета, но со временем их перекрасили. Они являются единственными сохранившимися, с первоначальными характеристиками фасада, примерами торговых рядов Верхне-Троицкого рынка, который работал в городе в прошлом веке. Здания были построены в 1880-х годах.

Новости Днепра про Как десятки лет назад выглядела улица Грушевского в Днепре: здания рынка и рельсы на месте церкви

фото: А. Волок

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Новости Днепра про Как десятки лет назад выглядела улица Грушевского в Днепре: здания рынка и рельсы на месте церквиУкраїнська Новости Днепра про Как десятки лет назад выглядела улица Грушевского в Днепре: здания рынка и рельсы на месте церквиРусский

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