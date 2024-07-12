Как десятки лет назад выглядела улица Грушевского в Днепре: здания рынка и рельсы на месте церкви

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как раньше выглядела улица Грушевского в Днепре.
Вот такие дома стояли неподалеку от церкви. Теперь тут ездят автомобили, проложена трамвайная колея, а брусчатку продавали маршрутки.
Улица Грушевского соединяет в себе старинные строения и более современную архитектуру. «Возраст» дома зависит от того, в какой части улицы он находится – в верхней или ближе к центру.
Эти здания были возведены в начале 1900-х годов, часть из них сохранилась до наших дней.
В центре города возводились доходные дома на 2-3 этажа, а также коммерческие здание.
Так, например, выглядело здание Екатеринославского отделение государственного банка. Возвели его в 1890-х годах. Сейчас тут тоже есть банковское отделение и различные офисы.
А вот так выглядели доходные дома, построенные в 1910-х годах. Оно было модернизировано в 1930-х годах. На доме надстроили еще два этажа.
Это здание было построено как пансион-приют для детей погибших офицеров в 1915 году. Теперь тут находятся различные офисы.
А это здание было снесено. На его месте уже несколько лет находится большой спортивный магазин, который сейчас не работает.
Первоначально эти здания были красного цвета, но со временем их перекрасили. Они являются единственными сохранившимися, с первоначальными характеристиками фасада, примерами торговых рядов Верхне-Троицкого рынка, который работал в городе в прошлом веке. Здания были построены в 1880-х годах.
фото: А. Волок
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