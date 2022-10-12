Как чувствует себя 6-летняя девочка, пострадавшая при обстреле Никополя

Сегодня, 12 октября, во время обстрела Никополя пострадала 6-летняя девочка, ее мама и 42-летняя жительница Никополя.
Ребенок был госпитализирован в одну из больниц Днепра. Известно, что девочка получила травматическую ампутацию обеих ног. Об этом на брифинге сообщил врач-анестезиолог одной из больниц города, пишет Суспільне.
По словам врачей, состояние девочки стабильное, но она нуждается в операции. В дальнейшем придется производить протезирование ног, а затем ребенок должен будет пройти длительную реабилитацию.
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