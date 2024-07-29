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Как четверть века назад выглядел первый ресторан McDonalds в Днепре  и что было в меню

Сегодня 15:04
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Первые заведения McDonalds в Днепре появились в 1997 году. Чтобы попробовать гамбургер или выпить колы в рестораны выстраивались огромные очереди. Со временем McDonalds в Днепре стало больше, но в них по-прежнему есть очереди, так как рестораны очень популярны.

Новости Днепра про Как четверть века назад выглядел первый ресторан McDonalds в Днепре  и что было в меню

Журналисты dnepr.info вспомнили, как McDonalds в Днепре выглядел 25 лет назад.

Первый ресторан быстрого питания McDonalds был открыт в Днепре в 1997 году. Первое заведение разместили на нынешней Старомостовой площади. Событие было настолько масштабное для города, что первый камень нового здания заложили тогдашний городской голова Днепра Николай Швец и генеральный директор McDonalds Украина Карл Фридц.

Сразу после открытия ресторана быстрого питания в его меню было 19 позиций, среди которых гамбургеры, чизбургеры, пирожки с вишней, традиционное мороженое McDonalds в рожке, напитки в бумажных стаканчиках со льдом.

Сотрудников для McDonalds в Днепре наняли работу практически за год до открытия ресторана. Более полугода все они проходили обучение работе с оборудованием, приготовлении блюд и обслуживанию клиентов  в городах Румынии, Польши и Венгрии. Была у них и практика работы в иностранных ресторанах.

К обучению сотрудников McDonalds подошел очень серьезно. Учили не только как правильно раскладывать котлету на гриле, но и как фасовать картошку.

Новости Днепра про Как четверть века назад выглядел первый ресторан McDonalds в Днепре  и что было в меню

Первые дни после открытия возле заведения была постоянная очередь – всем хотелось попробовать непривычных блюд, посидеть за пластиковыми столами и посмотреть на сотрудников, которые были одеты в фирменную униформу McDonalds.

После этого ресторан McDonalds открылся на жилмассиве Победа и возле ЦУМа, в 1999 году ресторан быстрого питания открылся на Подстанции. Сейчас в городе работает 8 ресторанов McDonalds  В меню — более сотни наименований разных блюд и у посетителей есть возможность не только поесть в ресторане, взять еду с собой на вынос, но и скупиться не заходя в заведение – с помощью МакДрайва.

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Новости Днепра про Как четверть века назад выглядел первый ресторан McDonalds в Днепре  и что было в менюУкраїнська Новости Днепра про Как четверть века назад выглядел первый ресторан McDonalds в Днепре  и что было в менюРусский

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