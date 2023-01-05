Как будет работать общественный транспорт в Днепре 5 января

В Днепре сегодня 5 января на маршруты электротранспорта вышли 77 единиц транспорта.

5 января 2023 на маршрутах электротранспорта работают следующие технические рейсы:

троллейбусные маршруты №1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20;

трамвайные маршруты №1, 5, 9, 11, 12, 15, 17.

Всего на маршруты электротранспорта вышли 77 единиц подвижного состава (36 троллейбусов и 41 вагон трамвая). Режим работы технических рейсов в рабочие дни: с 6 до 10 часов и с 17 до 20 часов.

Энергетическая ситуация по городу остается сложной, поэтому ситуация с движением технических рейсов в течение дня может меняться.

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