Как будет работать общественный транспорт в Днепре 5 января

5 января 2023 на маршрутах электротранспорта работают следующие технические рейсы:
Всего на маршруты электротранспорта вышли 77 единиц подвижного состава (36 троллейбусов и 41 вагон трамвая). Режим работы технических рейсов в рабочие дни: с 6 до 10 часов и с 17 до 20 часов.
Энергетическая ситуация по городу остается сложной, поэтому ситуация с движением технических рейсов в течение дня может меняться.
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