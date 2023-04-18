Как будет работать общественный транспорт в Днепре 18 апреля

18 апреля электротранспорт в Днепре будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 206 единиц подвижного состава.

Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad

Или в Telegram-боте: https://t.me/rozklad_dnipro_bot

Также по городу будет работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 719 автобусов (из них 117 – большой вместимости).

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