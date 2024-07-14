Как будет работать общественный транспорт в Днепре 15 июля

В Днепре завтра, 15 июля, изменится график движения общественного транспорта.

Об этом сообщает Департамент транспорта Днепровского городского совета.

В связи с проведением ремонта проезжей части на площади Соборной 15 июля с 13:00 до 14:30 будут действовать изменения в движении общественного транспорта:

троллейбус №1 будет курсировать от ул. Независимости до просп. Леси Украинки;

троллейбусы №4, №6, №10, «Б» будут следовать через просп. Дмитрия Яворницкого, без заезда на пл. Соборную;

троллейбусы №9, №16, №21 будут курсировать в Университет науки и технологий;

конечная остановка автобусов №109К и №127 будет временно на просп. Дмитрия Яворницкого в районе Исторического музея;

автобус №87Б будет следовать через просп. Дмитрия Яворницкого, без заезда на пл. Соборную.

Сегодня мы писали, что в центре Днепра загорелся пассажирский автобус.

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