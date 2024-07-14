Как будет работать общественный транспорт в Днепре 15 июля

Об этом сообщает Департамент транспорта Днепровского городского совета.
В связи с проведением ремонта проезжей части на площади Соборной 15 июля с 13:00 до 14:30 будут действовать изменения в движении общественного транспорта:
Сегодня мы писали, что в центре Днепра загорелся пассажирский автобус.
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