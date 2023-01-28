Как будет работать электротранспорт Днепра 28 января: маршруты и расписание

В субботу, 28 января, в Днепре на маршрутах электротранспорта будут действовать технические рейсы.

О расписании движения общественного транспорта информирует горсовет Днепра.

Сегодня на маршрутах электротранспорта работают следующие технические рейсы:

Троллейбусы: № 1, № 2, № 5, № 6, № 7, № 12, № 16, № 20;

Трамваи: № 1, № 5, № 9, № 11, № 12, № 15, № 17, № 19.

Режим их работы: с 07:00 до 11:00 и с 15:30 до 19:30.

Из-за нестабильной ситуации со светом, графики могут меняться в течение дня.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: