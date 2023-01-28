Как будет работать электротранспорт Днепра 28 января: маршруты и расписание

О расписании движения общественного транспорта информирует горсовет Днепра.
Сегодня на маршрутах электротранспорта работают следующие технические рейсы:
Троллейбусы: № 1, № 2, № 5, № 6, № 7, № 12, № 16, № 20;
Трамваи: № 1, № 5, № 9, № 11, № 12, № 15, № 17, № 19.
Режим их работы: с 07:00 до 11:00 и с 15:30 до 19:30.
Из-за нестабильной ситуации со светом, графики могут меняться в течение дня.
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