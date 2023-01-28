Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Как будет работать электротранспорт Днепра 28 января: маршруты и расписание

Сегодня 09:03
просмотров

В субботу, 28 января, в Днепре на маршрутах электротранспорта будут действовать технические рейсы.

Новости Днепра про Как будет работать электротранспорт Днепра 28 января: маршруты и расписание

О расписании движения общественного транспорта информирует горсовет Днепра.

Сегодня на маршрутах электротранспорта работают следующие технические рейсы:

Троллейбусы: № 1, № 2, № 5, № 6, № 7, № 12, № 16, № 20;

Трамваи: № 1, № 5, № 9, № 11, № 12, № 15, № 17, № 19.

Режим их работы: с 07:00 до 11:00 и с 15:30 до 19:30.

Из-за нестабильной ситуации со светом, графики могут меняться в течение дня. 

Читайте также:

Новости Днепра про Как будет работать электротранспорт Днепра 28 января: маршруты и расписаниеУкраїнська Новости Днепра про Как будет работать электротранспорт Днепра 28 января: маршруты и расписаниеРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре «заминировали» здание СБУ и торговый центр
    Новости Днепра
    Сегодня 08:48
    В Днепре «заминировали» здание СБУ и торговый центр

    В пятницу, 27 января, неизвестный сообщил о минировании здания СБУ…

    Против ковида: в Днепре проводят вакцинацию детям от 5 до 12 лет
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    Против ковида: в Днепре проводят вакцинацию детям от 5 до 12 лет

    Днепр получил вакцину против коронавируса «Pfizer» для детей от 5…

    Оккупанты обстреляли два района Днепропетрощины: что известно
    Новости Днепра
    Вчера 21:15
    Оккупанты обстреляли два района Днепропетрощины: что известно

    Российские оккупанты днем 27 января обстреляли два района Днепропетровской области…

    GPS-новигатор спас жизнь: в Карпатах спасли туриста из Днепра
    Новости Днепра
    Вчера 20:30
    GPS-новигатор спас жизнь: в Карпатах спасли туриста из Днепра

    Раховские спасатели 25 января помогли двум туристам из Днепра и…

    Последние новости

    В Днепре «заминировали» здание СБУ и торговый центр
    В Днепре «заминировали» здание СБУ и торговый центр

    В пятницу, 27 января, неизвестный сообщил о минировании здания СБУ и торгового центра в Днепре.

    Сегодня 08:48
    0
    просмотров
    Погода на 28 января: в Днепре будет пасмурно
    Погода на 28 января: в Днепре будет пасмурно

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Против ковида: в Днепре проводят вакцинацию детям от 5 до 12 лет
    Против ковида: в Днепре проводят вакцинацию детям от 5 до 12 лет

    Днепр получил вакцину против коронавируса «Pfizer» для детей от 5 до 12 лет. Соответствующая прививка детей проходит с согласия родителей.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Оккупанты обстреляли два района Днепропетрощины: что известно
    Оккупанты обстреляли два района Днепропетрощины: что известно

    Российские оккупанты днем 27 января обстреляли два района Днепропетровской области – Синельниковский и Никопольский.

    Вчера 21:15
    просмотров
    GPS-новигатор спас жизнь: в Карпатах спасли туриста из Днепра
    GPS-новигатор спас жизнь: в Карпатах спасли туриста из Днепра

    Раховские спасатели 25 января помогли двум туристам из Днепра и Хмельницкого, которые во время катания на лыжах из-за сильного тумана съехали с трассы, а вскоре заблудились в лесу.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Красный американский Saturn: как выглядит иномарка за 40 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)
    Красный американский Saturn: как выглядит иномарка за 40 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

    Купить машину в Днепре можно и по цене до 40 тыс грн. Возможно, в ней не будет кондиционера или хорошей магнитолы с динамиками, но это будет средство передвижения, которое избавит от необходимости стоять в очереди на маршрутку зимой или тесниться…

    Вчера 19:54
    просмотров
    Россияне пытаются наступать на четырех направлениях, несмотря на значительные потери, — Генштаб
    Россияне пытаются наступать на четырех направлениях, несмотря на значительные потери, — Генштаб

    Российские военные пытаются наступать на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Тем временем наши герои наносят им значительные потери.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Авария на водопроводе: четыре города Днепропетровской области остались без воды
    Авария на водопроводе: четыре города Днепропетровской области остались без воды

    В пятницу, 27 января, в Синельниково произошла авария на магистральном трубопроводе водопровода «Днепр - Западный Донбасс».

    Вчера 19:15
    просмотров
    Зеленский назвал количество танков, которые нужны Украине для наступления
    Зеленский назвал количество танков, которые нужны Украине для наступления

    Вооруженным силам Украины для проведения наступательных операций требуется от 300 до 500 танков.

    Вчера 18:45
    просмотров
    Остались жена, дети и внуки: в больнице умер солдат ВСУ с Днепропетровщины
    Остались жена, дети и внуки: в больнице умер солдат ВСУ с Днепропетровщины

    Вечная память Герою!

    Вчера 18:31
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх