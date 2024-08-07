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  • Как более 70 лет назад выглядел ЦУМ в Днепре: без фонтана, но с огромной клумбой

Как более 70 лет назад выглядел ЦУМ в Днепре: без фонтана, но с огромной клумбой

Сегодня 14:44
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Центральный универмаг в Днепре – один из самых популярных магазинов. Сегодня в историческом здании, возведенном еще до Второй мировой войны, сегодня находятся десятки маленьких магазинчиков, а само здание считается центром города и местом-ориентиром, где назначаются встречи.

Новости Днепра про Как более 70 лет назад выглядел ЦУМ в Днепре: без фонтана, но с огромной клумбой

Журналисты dnepr.info вспомнили, как ЦУМ выглядел еще до того, как рядом с ним был оборудован фонтан, а позже – карусель.

Открытие одного из главных торговых центров города состоялось в 1939 году. Построили его за 3 года. Автор проекта здания – тогдашний главный архитектор города – Александр Красносельский. На тот момент для города это было настоящиее событие. Огромное четырехэтажное здание вмещало в себя 24 отдела, оборудованные примерочные, комнаты матери и ребенка, справочную, столовую, душевые и комнаты отдыха для персонала, телефонный пукт. Одновременно здание могло вместить 1,2 тыс покупателей, а за прилавками работало более 220 продавцов. Торговые залы были оформлены мрамором, мебель изготовлена из дуба и красного дерева, в залах был паркет.

Новости Днепра про Как более 70 лет назад выглядел ЦУМ в Днепре: без фонтана, но с огромной клумбой

После освобождения города в 1943 году ЦУМ был полностью восстановлен. Но в 1971 году его решили реконструировать – тогда количество торговых площадей увеличили в два раза, изменился фасад и внутренняя отделка здания. Тогда же возле магазина появился знаменитый фонтан, так полюбившийся жителям Днепра. Он служил системой охлаждения воздуха в магазине.

Новости Днепра про Как более 70 лет назад выглядел ЦУМ в Днепре: без фонтана, но с огромной клумбой

Фонтан и большое количество торговых площадей и товаров в магазине сделали его популярным местом в городе. Но в начале 1990-х годов полки ЦУМа стали пустеть, часть отделов закрылась.

В середине 1990-х годов на фасаде ЦУМа появилась банерная реклама, а в левом крыле открылся ресторан быстрого питания McDonald’s, что снова сделало ЦУМ одним из самых популярных мест в городе.

После реконструкции магазина в 1990-х годах необходимость в градильне-фонтане отпала, он долгое время работал с перерывами, пока окончательно его не убрали в 2011 году и на его месте теперь находится карусель. И сам ЦУМ, и фонтан, и теперь карусель знают все жители города. Эти места являются местом назначения встреч, а для того, чтобы понять, где эта встреча назначена не нужно даже говорить точный адрес расположения магазина, ресторана или карусели. Достаточно сказать: «У ЦУМа» или: «У карусели».

фото: А. Адамчик

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Новости Днепра про Как более 70 лет назад выглядел ЦУМ в Днепре: без фонтана, но с огромной клумбойУкраїнська Новости Днепра про Как более 70 лет назад выглядел ЦУМ в Днепре: без фонтана, но с огромной клумбойРусский

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