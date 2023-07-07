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  • Как более 40 лет назад выглядел популярный тупик транспорта в Днепре: старинные дома и много людей (ФОТО)

Как более 40 лет назад выглядел популярный тупик транспорта в Днепре: старинные дома и много людей (ФОТО)

Сегодня 17:11
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Одна из самых старых улиц Днепра – Торговая. Сейчас это название мало кому известно, но ее перекрестки знакомы всем водителям и пассажирам маршруток Днепра.

Первые дома появились тут в начале 1800-х годов. Это были бакалейные, табачные и мануфактурные лавки.
Спустя почти 100 лет – в 1897 году тут пустили трамвайную линию, благодаря чему стало возможным доехать с Вокзала к набережной. Но в 1966 году рельсы разобрали и теперь тут разрешено движение только для автомобилей. Но также тут был тупик автобуса.

Новости Днепра про Как более 40 лет назад выглядел популярный тупик транспорта в Днепре: старинные дома и много людей (ФОТО)

С момента своего основания улица не изменила своей сути: тут можно купить что угодно: от лекарств до обуви и тканей.

Но чаще всего жители Днепра посещали бывшую Торговую улицу с другой целью — чтобы сесть на маршрутку. Если до середины 1990-х тут была остановка всего одного автобуса, то с начала 2000-х она стала своего рода транспортным хабом, откуда можно было уехать в несколько спальных районов. Но несколько лет назад было принято решение разгрузить улицу и несколько тупиков маршруток перенесли в другое место. Тут по-прежнему много машин, но людей, стоящих в ожидании транспорта, уже нет. По улице можно спокойно пройтись.

Новости Днепра про Как более 40 лет назад выглядел популярный тупик транспорта в Днепре: старинные дома и много людей (ФОТО)

На улице можно увидеть дома, которым по 200 лет, но их мало и находятся они практически в аварийном состоянии.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

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Новости Днепра про Как более 40 лет назад выглядел популярный тупик транспорта в Днепре: старинные дома и много людей (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как более 40 лет назад выглядел популярный тупик транспорта в Днепре: старинные дома и много людей (ФОТО)Русский

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