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  • Как 50 лет назад в Днепре выглядело кафе «Орбита»: тут мороженое выдавал автомат

Как 50 лет назад в Днепре выглядело кафе «Орбита»: тут мороженое выдавал автомат

Сегодня 14:41
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Более 50 лет назад в Днепре было не так много различных заведений общепита. Они, как и сегодня, делились на кафе и рестораны. У каждого кафе также был свой «профиль». Например, кафе «Орбита» считалась кафе-мороженным, хоть и попробовать там можно было не только холодный десерт, но и торты, а также муссы и напитки.

Новости Днепра про Как 50 лет назад в Днепре выглядело кафе «Орбита»: тут мороженое выдавал автомат

Журналисты dnepr.info вспомнили историю этого заведения и как оно раньше выглядело.

Кафе-мороженное «Орбита» открылось в Днепре в начале 1970-х годов на проспекте Гагарина. Находилось оно в «студенческом» районе города – рядом были расположены сразу несколько высших учебных заведений. Поэтому завсегдатаями кафе были преимущественно студенты. Приходили сюда после, а иногда и вместо лекций.

В «Орбите» можно было съесть мороженное-пломбир в металлической креманке. Большого выбора вкусов мороженного не было: его могли посыпать шоколадом, орехами, цукатами, добавить варенья из ягод или фруктов. В продаже было и «мягкое» мороженное – сливочное и шоколадное. В кафе стояли специальные автоматы, нужно было только опустить необходимую сумму в машину как она тут же выдавала порцию мороженного в рожке. На выбор можно было сверху на мороженное добавить шоколад.

«Если сдал экзамен – идешь отмечать в «Орбиту». Если не сдал – все равно идешь, чтобы утешиться», — вспоминает жительница Днепра Ольга Чернова.

Также в «Орбите» можно было выпить не только молочный коктейль. Там готовили напитки на основе разных соков с добавлением льда. Также в меню заведения были кофе-глясе, муссы разных вкусов: клюквенный, вишневый, ежевичный. Подавали его со взбитыми сливками.

Захаживали в «Орбиту» и сладкоежки. Хоть основной профиль кафе был мороженное, но тут продавали также пирожные и торты.

фото: группа «Ностальгия по Днепру»

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Новости Днепра про Как 50 лет назад в Днепре выглядело кафе «Орбита»: тут мороженое выдавал автоматУкраїнська Новости Днепра про Как 50 лет назад в Днепре выглядело кафе «Орбита»: тут мороженое выдавал автоматРусский

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