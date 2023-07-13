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  • Как 20 лет назад выглядела улица Южная в Днепре: остатки доходных домов и проезжая часть (ФОТО)

Как 20 лет назад выглядела улица Южная в Днепре: остатки доходных домов и проезжая часть (ФОТО)

Сегодня 12:32
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Еще в 2015 году улица Южная была проездной. По обе стороны ее теснились старинные двухэтажные дома постройки 1890-х годов. Тогда же была начата ее реконструкция. Теперь это пешеходная улица с многоэтажными бизнес-центрами, «светящейся» рекой, детской площадкой, различными заведениями и зоной отдыха с лавочками и фонтанами.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядела улица Южная в начале 2000-х годов.

Первые доходные дома тут появились в 1890-х годах. Первое ее название Грековская. Заселение улицы стало возможным так как протекающая по ней река  Жабокряч была спрятана в подземный коллектор. 

Новости Днепра про Как 20 лет назад выглядела улица Южная в Днепре: остатки доходных домов и проезжая часть (ФОТО)

Чтобы река не беспокоила жителей города, над ней был возведен кирпичный свод высотой около трех метров. Таким образом она оказалась под землей.

Зданий на улице было немного – всего около 10 номеров. Все это были доходные дома, самым шикарным из которых считался дом №2, стоящий у самого начала улицы. Его владельцем был купец, занимающийся мануфактурой. В доме можно было арендовать квартиру с личной столовой и небольшой комнатой для прислуги. Он, один из немногих домов на улице которые не только уцелели, но и были отреставрированы.

Новости Днепра про Как 20 лет назад выглядела улица Южная в Днепре: остатки доходных домов и проезжая часть (ФОТО)

Другие дома были проще, на их фасаде не было лепнины и квартирантам не предоставлялось столько удобств.

Новости Днепра про Как 20 лет назад выглядела улица Южная в Днепре: остатки доходных домов и проезжая часть (ФОТО)

В 1920-х годах все дома по улице превратили в коммунальные квартиры. Их назначение не изменилось и после Второй мировой войны.

Новости Днепра про Как 20 лет назад выглядела улица Южная в Днепре: остатки доходных домов и проезжая часть (ФОТО)

До начала 2000-х улица была ничем не примечательной среди сотен улиц Днепра. Старинные дома доживали свой век. Их ремонтом или реконструкцией никто не занимался. Со временем они стали ветхими и начали рассыпаться.

Новости Днепра про Как 20 лет назад выглядела улица Южная в Днепре: остатки доходных домов и проезжая часть (ФОТО)

В 2010-х улицу начали реконструировать. До 2015 года она еще была проездной, но теперь это пешеходная зона.

Новости Днепра про Как 20 лет назад выглядела улица Южная в Днепре: остатки доходных домов и проезжая часть (ФОТО)

Один из старинных домов реконструировали. Остальные – снесли и на их месте появились новые бизнес-центры. Вот так когда-то выглядела нечетная сторона улицы Южной.

Новости Днепра про Как 20 лет назад выглядела улица Южная в Днепре: остатки доходных домов и проезжая часть (ФОТО)

Сегодня ее не узнать.

Новости Днепра про Как 20 лет назад выглядела улица Южная в Днепре: остатки доходных домов и проезжая часть (ФОТО)

По четной стороне тоже появились новые здания.

Новости Днепра про Как 20 лет назад выглядела улица Южная в Днепре: остатки доходных домов и проезжая часть (ФОТО)

Кажется, скульптура 7-ми метрового Атланта была здесь всегда, но появился он только в 2020 году.  Сегодня без него улицу Южную представить сложно. 

Новости Днепра про Как 20 лет назад выглядела улица Южная в Днепре: остатки доходных домов и проезжая часть (ФОТО)

В 2021 году тут появился искусственный ручей с подсветкой, который символизирует протекающую под улицей реку Жабокряч.

Новости Днепра про Как 20 лет назад выглядела улица Южная в Днепре: остатки доходных домов и проезжая часть (ФОТО)

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старые фото: блог Артема Костюка

 

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Новости Днепра про Как 20 лет назад выглядела улица Южная в Днепре: остатки доходных домов и проезжая часть (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как 20 лет назад выглядела улица Южная в Днепре: остатки доходных домов и проезжая часть (ФОТО)Русский

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