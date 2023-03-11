Как 11 марта будет работать электротранспорт Днепра: где смотреть расписание

Всего на маршруты электротранспорта вышли 137 единиц подвижного состава. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Днепра.
Кроме того, по городу курсирует 732 автобуса (из них 141 — большой вместимости) на 90 автобусных маршрутах.
Ознакомиться с расписанием движения трамваев, троллейбусов и маршруток можно на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» по ссылке. Также в Telegram-боте.
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Анна Кравчук
Автор:
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