Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Каховскую ГЭС отстроят после деоккупации: в Укргидроэнерго подсчитали сколько нужно времени и денег

Каховскую ГЭС отстроят после деоккупации: в Укргидроэнерго подсчитали сколько нужно времени и денег

Сегодня 17:14
просмотров

Каховскую ГЭС будут "очень быстро восстанавливать" после деоккупации

Новости Днепра про Каховскую ГЭС отстроят после деоккупации: в Укргидроэнерго подсчитали сколько нужно времени и денег

Об этом руководитель госкомпании «Укргидроэнерго» Игорем Сиротой рассказал в комментарии изданию Forbes

Ночью 6 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС. Руководитель Укргидроэнерго Игорь Сирота предполагает, что взрывчатку заложили в нижних отметках машинного зала. На это указывают значительные повреждения станции, которая в результате взрыва разрушилась пополам.

Он отметил, что о взрывчатке знали еще с осени, но до последнего верили, что россияне не пойдут на такой варварский шаг. Сирота говорит, что войска РФ могли подтопить регион, взорвав только водоналивную дамбу, но решили разрушить все.

Руководитель Укргидроэнерго прогнозирует, что Каховское водохранилище осушится до «нулевой» отметки за четыре дня.

Что делать дальше

По словам Игоря Сироты, мы достаточно быстро ощутим последствия подрыва Каховской ГЭС, ведь она не только генерировала энергию, но и поддерживала в надлежащем состоянии Каховское водохранилище, откуда брали воду тысячи людей и предприниматели. Поэтому после освобождения этих территорий необходимо сразу начать восстановление ГЭС.

Укргидроэнерго экономит воду на верхних водохранилищах, чтобы она вся не вылилась в море. Как только Каховку деоккупируют, специалисты построят временную плотину, которая поможет наполнить Каховское водохранилище. По предварительным подсчетам, на это уйдет около месяца. Сотрудники учреждения уже разрабатывают проектные решения.

На восстановление Каховской ГЭС уйдет не менее 5 лет и около 1 млрд. долларов. Игорь Сирота отметил, что работать над этим придется 24/7, и Украина будет это делать. В частности, Укргидроэнерго уже получает предложения от строителей из Италии и Турции.

Читайте также:

Новости Днепра про Каховскую ГЭС отстроят после деоккупации: в Укргидроэнерго подсчитали сколько нужно времени и денегУкраїнська Новости Днепра про Каховскую ГЭС отстроят после деоккупации: в Укргидроэнерго подсчитали сколько нужно времени и денегРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Из-за подрыва Каховской ГЭС по Днепру плавают дома (ВИДЕО)
    Новости Украины
    Сегодня 13:33
    Из-за подрыва Каховской ГЭС по Днепру плавают дома (ВИДЕО)

    Река сносит хозяйственные постройки и даже жилые дома.

    Мэр Днепра о подрыве Каховской ГЭС: «Прошу успокоиться и прекратить панику»
    Новости Днепра
    Сегодня 11:25
    Мэр Днепра о подрыве Каховской ГЭС: «Прошу успокоиться и прекратить панику»

    Сегодня ночью российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.

    В Кривом Роге люди массово скупают питьевую воду после новостей о подрыве Каховской ГЭС
    Новости Днепра
    Сегодня 11:04
    В Кривом Роге люди массово скупают питьевую воду после новостей о подрыве Каховской ГЭС

    В Кривом Роге скупают питьевую воду.

    Подрыв Каховской ГЭС: какая ситуация с водоснабжением в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 10:51
    Подрыв Каховской ГЭС: какая ситуация с водоснабжением в Днепре

    Сегодня ночью российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.

    Последние новости

    После новостей о ГЭС цены на воду в Кривом Роге бьют рекорды: за 6 литров просят 239 гривен
    После новостей о ГЭС цены на воду в Кривом Роге бьют рекорды: за 6 литров просят 239 гривен

    Кое-где цены на воду в Кривом Роге "кусаются".

    Сегодня 17:51
    просмотров
    В Днепре на Яворницкого умерла женщина: комментарий полиции
    В Днепре на Яворницкого умерла женщина: комментарий полиции

    Сегодня, 6 июня, в Днепре посреди улицы умер человек.

    Сегодня 17:43
    0
    просмотров
    Как сэкономить на электричестве жителям Днепра: умные розетки, техника «А+» и ночной тариф
    Как сэкономить на электричестве жителям Днепра: умные розетки, техника «А+» и ночной тариф

    С этого месяца плата за электроэнергию для жителей Днепра выросла почти в два раза. Дифференциация цен, как это было ранее, уже не действует. Независимо от объема потребленного электричества платить нужно 2,64 грн за кВт-ч.

    Сегодня 17:17
    просмотров
    В Днепропетровской области по почте пытались переслать наркотиков на полмиллиона гривен
    В Днепропетровской области по почте пытались переслать наркотиков на полмиллиона гривен

    Посылку с наркотиками пытались переслать по почте.

    Сегодня 16:41
    0
    просмотров
    В Днепре повестку принесли парализованному парню, умершему 5 лет назад
    В Днепре повестку принесли парализованному парню, умершему 5 лет назад

    В Днепре повестку принесли молодому человеку, который имеет инвалидность и умер 5 лет назад.

    Сегодня 15:47
    просмотров
    Следователь из Днепра требовал у бизнесмена 6 тысяч долларов взятки
    Следователь из Днепра требовал у бизнесмена 6 тысяч долларов взятки

    Днепровский следователь брал взятки.

    Сегодня 15:01
    просмотров
    Тут ловили осетров и жили казаки: как выглядел остров «Старуха» на Днепре (ФОТО)
    Тут ловили осетров и жили казаки: как выглядел остров «Старуха» на Днепре (ФОТО)

    Сто лет назад в Днепре на реке было большое количество островов, где отдыхали и удили рыбу местные жители. Но со временем часть из них оказалась затоплена. О том, как выглядели эти острова можно узнать только по фото.

    Сегодня 14:17
    просмотров
    Ушла из дома в мае и перестала выходить на связь: в Днепре разыскивают 13-летнюю девушку
    Ушла из дома в мае и перестала выходить на связь: в Днепре разыскивают 13-летнюю девушку

    В Днепре разыскивают 13-летнюю девушку.

    Сегодня 14:06
    просмотров
    Из-за подрыва Каховской ГЭС по Днепру плавают дома (ВИДЕО)
    Из-за подрыва Каховской ГЭС по Днепру плавают дома (ВИДЕО)

    Река сносит хозяйственные постройки и даже жилые дома.

    Сегодня 13:33
    просмотров
    В Днепре вынесли новый приговор матери, убившей своего сына смертельной инъекцией
    В Днепре вынесли новый приговор матери, убившей своего сына смертельной инъекцией

    В суде увеличили срок наказания для женщины, убившей своего сына.

    Сегодня 13:12
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх