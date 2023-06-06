Каховскую ГЭС отстроят после деоккупации: в Укргидроэнерго подсчитали сколько нужно времени и денег

Об этом руководитель госкомпании «Укргидроэнерго» Игорем Сиротой рассказал в комментарии изданию Forbes.
Ночью 6 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС. Руководитель Укргидроэнерго Игорь Сирота предполагает, что взрывчатку заложили в нижних отметках машинного зала. На это указывают значительные повреждения станции, которая в результате взрыва разрушилась пополам.
Он отметил, что о взрывчатке знали еще с осени, но до последнего верили, что россияне не пойдут на такой варварский шаг. Сирота говорит, что войска РФ могли подтопить регион, взорвав только водоналивную дамбу, но решили разрушить все.
Руководитель Укргидроэнерго прогнозирует, что Каховское водохранилище осушится до «нулевой» отметки за четыре дня.
По словам Игоря Сироты, мы достаточно быстро ощутим последствия подрыва Каховской ГЭС, ведь она не только генерировала энергию, но и поддерживала в надлежащем состоянии Каховское водохранилище, откуда брали воду тысячи людей и предприниматели. Поэтому после освобождения этих территорий необходимо сразу начать восстановление ГЭС.
Укргидроэнерго экономит воду на верхних водохранилищах, чтобы она вся не вылилась в море. Как только Каховку деоккупируют, специалисты построят временную плотину, которая поможет наполнить Каховское водохранилище. По предварительным подсчетам, на это уйдет около месяца. Сотрудники учреждения уже разрабатывают проектные решения.
На восстановление Каховской ГЭС уйдет не менее 5 лет и около 1 млрд. долларов. Игорь Сирота отметил, что работать над этим придется 24/7, и Украина будет это делать. В частности, Укргидроэнерго уже получает предложения от строителей из Италии и Турции.
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