Кабмин утвердил новый порядок учета военнообязанных: что изменилось

Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Сверка данных на призывников теперь может производиться путем обхода дворов, санкционированных местными властями. Призывники имеют возможность подавать сведения о себе для военкомата через «Дію», по декларации места жительства. В постановлении прописано взаимодействие между Единым государственным реестром военнообязанных и другими государственными базами данных.

Военнообязанных смогут принимать на работу или учебу только после предъявления ими актуального военного билета (в частности через «Дію») или постановления на воинский учет.

Женщины-врачи или фармацевты, не состоящие на воинском учете до утверждения этого порядка, могут трудоустраиваться как невоенные до конца 2026 года.

Руководители предприятий теперь обязаны извещать работников о призыве.

Дипломатические ведомства будут вести воинский учет среди находящихся за рубежом украинцев, а также будут «способствовать» их возвращению в Украину во время мобилизации, в военное время и в особый период.

Центры занятости будут предоставлять информацию о безработных военнообязанных.

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