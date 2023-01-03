Кабмин утвердил новый порядок учета военнообязанных: что изменилось

Об этом сообщает Правительственный портал.
Сверка данных на призывников теперь может производиться путем обхода дворов, санкционированных местными властями. Призывники имеют возможность подавать сведения о себе для военкомата через «Дію», по декларации места жительства. В постановлении прописано взаимодействие между Единым государственным реестром военнообязанных и другими государственными базами данных.
Военнообязанных смогут принимать на работу или учебу только после предъявления ими актуального военного билета (в частности через «Дію») или постановления на воинский учет.
Женщины-врачи или фармацевты, не состоящие на воинском учете до утверждения этого порядка, могут трудоустраиваться как невоенные до конца 2026 года.
Руководители предприятий теперь обязаны извещать работников о призыве.
Дипломатические ведомства будут вести воинский учет среди находящихся за рубежом украинцев, а также будут «способствовать» их возвращению в Украину во время мобилизации, в военное время и в особый период.
Центры занятости будут предоставлять информацию о безработных военнообязанных.
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