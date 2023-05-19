К югу от Днепра сбили два БПЛА, — «Схід»

«По состоянию на 21.40 южнее города Днепр было уничтожено сразу два БПЛА противника», — говорится в сообщении.
Также эту информацию подтвердил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В настоящее время в Днепре и области воздушная тревога не объявлена.
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