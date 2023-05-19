К югу от Днепра сбили два БПЛА, — «Схід»

В пятницу, 19 мая, украинские военные уничтожили два беспилотника окупантов, которые зафиксировали к югу от города Днепр.

«По состоянию на 21.40 южнее города Днепр было уничтожено сразу два БПЛА противника», — говорится в сообщении.

Также эту информацию подтвердил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В настоящее время в Днепре и области воздушная тревога не объявлена.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: