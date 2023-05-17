К Виктору Павлику, который «подарил» своей жене и блогерке из Днепра спецпропуск, наведалась полиция

Блогерша из Днепра Екатерина Репяхова попала в скандал, показав видео, где ее муж Виктор Павлик кичится спецпропуском.

Вокруг известного певца и его жены Екатерины Репяховой разгорелся скандал из-за спецпропуска, которым пара похвасталась в соцсетях.

Позавчера Екатерина опубликовала в своих соцсетях видео, на котором ее муж за рулем авто показывал документ, позволяющий ездить по городу во время комендантского часа. Более того, они ехали по Южному мосту, куда въезд сейчас разрешен только общественному транспорту, экстренным службам или по спецпропуску, потому что это стратегический объект. Она кичилась тем, что мужчина «подарил» ей такую возможность.

Меня мужчина везет по Южному мосту. Это удовольствие не для всех. Только мой муж дарит мне такие романтические подарки, — такое сообщение она опубликовала 15 мая.

Конечно, этот случай возмутил украинцев, которые раскритиковали пару за нарушение закона. После этого Екатерина вроде бы извинилась, но и пожаловалась на «хейтеров», которые оскорбляли детей блогерши. Она обозвала украинцев «нечистью и орками», утверждая, что муж не покупал пропуск.

После этого она закрыла свой аккаунт.

Сам Виктор Павлик объяснил этот поступок тем, что у него действительно есть спецпропуск для езды во время комендантского часа, ведь он часто возвращается с благотворительных концертов ночью. А под подарком его жена имела в виду саму поездку по Южному мосту.

К Виктору Павлику пришли полицейские Впрочем, такие объяснения не сработали и к певцу нагрянули полицейские. Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, во время мониторинга сети и СМИ правоохранители нашли видео, на котором известный украинский певец едет с женой Екатериной в автомобиле по Южному мосту и демонстрирует спецпропуск на проезд в комендантский час. После этого полицейские забрали у Виктора Павлика спецпропуск. По этому факту сведения о событии были внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан Днепровского управления полиции. При отработке полученной информации правоохранители пообщались с владельцем автомобиля и женщиной и изъяли спецпропуск. Кроме того, полицейские напомнили им о запрете фиксации и освещения объектов стратегического значения в период военного положения, — говорится в сообщении полиции.

Напомним, вчера ряд киевских блоггеров оскандалились после опубликования кадров ночной работы ПВО. В частности, видео Инны Вороновой разлетелись по российским пабликам. Таким образом, она помогла врагу понять, где может находиться украинское ПВО.

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