К поискам привлекли весь город: в Днепре исчезла 12-летняя девочка

К поискам подключились волонтеры.

В Днепре ищут 12-летнюю Светлану Дашко. Как сообщили в полиции, последний раз девочку видели 17 мая около 16:00, когда она выходила из культурно-делового центра «Днепропресс» на 12 квартале.

После этого связь с ней оборвалась и домой она не вернулась.

Сегодня к поискам девочки присоединились стражи порядка, поиско-спасательные отряды «Милена» и «Ангел», а также неравнодушные горожане. Проверяют места, куда мог пойти ребенок – дворы, заброшенные здания. Полицейские изучают видео с камер наблюдения и опрашивают людей, с которыми могла контактировать школьница.

Полиция просит помощи у днепрян. Если вы видели Светлану, то просьба обратиться за телефонами (096)-095-11-05, (063)-93-15-327, (050)-41-23-313 или 102.

Приметы: на вид 12 лет, рост 152 см, худощавого телосложения, глаза голубые, русые волосы до плеч.

Особые приметы: шрам на левой брови.

Одета в день исчезновения: футболка в черно-белую полоску, джинсы, черная кофта с золотыми узорами, белые босоножки с черной платформой. При себе имела рюкзак коричневого цвета.

Напомним, ранее мы сообщали о поисках 67-летнего Николая Корецкого, уехавшего из дома в Новомосковске на велосипеде и не вернувшегося домой.

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