Химическая атака на Днепр и Кривой Рог: россияне запустили новую ИПСО, чтобы напугать людей

В сети снова разгоняют информацию о возможной химической атаке.

В последнее время в соцсетях начала появляться информация о том, что в Днепре и Кривом Роге якобы есть угроза химической атаки.

Как сообщили в Центре стратегических коммуникаций – это очередная враждебная ИПСО. Аналитики учреждения зафиксировали новую информационную кампанию, направленную на то, чтобы запугать украинцев.

«Химической атакой» угрожают, Днепру, Кривому Рогу, Львову, Одессе, Ивано-Франковску, Полтаве, Хмельницкому, Виннице, Ужгороду, Житомиру, Ровно, Луцку, Черкассам, Кропивницкому, Николаеву.

Панические сообщения специально рекламируют, поэтому они появляются в ленте соцсетей гораздо чаще. Цель такой ИПСО – посеять панику и дискредитировать контрнаступление ВСУ. Кроме того, россияне надеются, что взволнованные украинцы захотят пойти на мирные переговоры с РФ.

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