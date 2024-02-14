Хвастался перед девушкой: на Днепропетровщине 14-летний юноша сорвался с 7-метровой высоты

В Марганце на Днепропетровщине юноша сорвался с моста и упал на провода.

Несчастный случай произошел 10 февраля в Марганце Никопольского района, рассказал медик Марганецкой подстанции центра экстренной медицинской помощи Владимир Грабовой.

14-летний подросток сорвался с моста и упал на провода. Приехавшие на место инцидента медики выяснили, что юноша «хвастался» перед девушкой, но оступился и сорвался с 7-метровой высоты.

Добираться на вызов к пострадавшему фельдшерам пришлось пешком по бездорожью около 200 метров. На месте происшествия они оказали парню необходимую помощь.

Пострадавшему была оказана помощь по протоколу: шейный воротник, в/в доступ, обезболивание, инфузионная терапия, на ожоги наложен противоожоговый гель, и на щите транспортирован в карету ЭМД с помощью полиции и ГСЧС, где его с диагнозом: комбинированная травма, ЗЧМТ, СГМ?, электротравма, — комментирует медик.

Сначала юношу с многочисленными травмами госпитализировали в одну из больниц Марганца, но затем перевезли в Днепр, где о пострадавшем будут заботиться опытные медики.

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