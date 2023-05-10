Хрупкая, но сильная: криворожанка победила на чемпионате Украины по тяжелой атлетике

В Луцке прошел чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди юношей и девушек U-15. Об этом сообщили в соцсетях.
Воспитанница Криворожской детско-юношеской спортивной школы № 9 (Долгинцевский район) Резниченко Анастасия заняла I место в весовой категории 71 кг.
Тренер юной чемпионки – Удовиченко Александр Васильевич.
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