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Хрупкая, но сильная: криворожанка победила на чемпионате Украины по тяжелой атлетике

Сегодня 06:45
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Поздравляем с блестящей победой!

Новости Днепра про Хрупкая, но сильная: криворожанка победила на чемпионате Украины по тяжелой атлетике

В Луцке прошел чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди юношей и девушек U-15. Об этом сообщили в соцсетях.

Воспитанница Криворожской детско-юношеской спортивной школы № 9 (Долгинцевский район) Резниченко Анастасия заняла I место в весовой категории 71 кг.

Тренер юной чемпионки – Удовиченко Александр Васильевич.

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