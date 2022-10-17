Храм, ставший складом: как выглядела Покровская церковь в Днепре 100 лет назад

Мало кто знает, что еще 80 лет назад на месте, где сейчас вход на одну из станций метро находилась церковь. Это был один из первых храмов города.
Здание бывшей суконной фабрики в Днепре находилось неподалеку вокзала и находящегося рядом ресторана быстрого питания. Двести лет назад эта местность была за чертой города, где обычно оборудовали фабрики и заводы. На территории бывшей казённой суконной фабрики находилась Покровская церковь. Она находилась аккурат за фабрикой, на пустыре и была построена из деревянных досок. В конце 1790-х годов в Днепре можно было насчитать один или два каменных дома, остальные – были из дерева, это был самый популярный и дешевый строительный материал. Об архитектурных красотах с таким строительным материалом говорить было сложно, церковь больше напоминала большой сарай. Считалась временным строением, а руководство фабрики обещало рабочим возвести на ее месте святой дом из более долговечных и прочных материалов.
В 1835 году фабрика была закрыта, но церковь продолжала свою работу. В 1870-х годах территорию вокруг храма стали называть Покровской площадью. Вокруг нее были пустые здания фабрики и высокие деревья. Как раз в это время немного поодаль от деревянной Покровской церкви был возведен капитальный храм с таким же «именем». Деревянную церковь не стали закрывать, а «перенесли» храм в село Мануйловка.
В 1920-1930-х годах каменное здание стало складом. Во время Второй мировой войны здание не пережило бомбежек и взрывов и в 1941 году она была разрушена.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск».
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