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Хотят 113 миллионов: на аукционе продают «Днепр-арену» и тренировочную базу

Сегодня 19:20
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На аукцион выставили стадион "Днепр-арена", когда-то принадлежавший днепровскому бизнесмену Игорю Коломойскому.

Новости Днепра про Хотят 113 миллионов: на аукционе продают

Об этом стало известно из объявления на сайте Open Market. Вместе с имуществом стадиона продается и тренировочная база.

На аукцион выставили лот под номером 520659. Название объекта «Имущество стадиона» Металлург» («Днепр-Арена») (г. Днепр, ул. Херсонская,7), з.п.15850,4кв.м; здания и сооружения с.п.7474,60 кв.м, крытое футбольное поле «Учебно-тренировочной базы» с.п.13062,60кв.м (г. Днепр, пер. М. Дидевича, д.12, д.14 )».

Начальная цена – 113 миллионов гривен, а минимальный шаг – 1 130 440 гривен. Продавец – АО «Приватбанк».

Свои заявки оставили первые три кандидата. Победитель должен будет заплатить гарантийный взнос в размере 5 миллионов гривен. Сам аукцион планируют провести 12 января 2023 года.

Напомним, что ранее «Днепр-Арена» и тренировочная база в Днепре принадлежали Игорю Коломойскому.

Новости Днепра про Хотят 113 миллионов: на аукционе продают

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