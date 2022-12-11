Хотят 113 миллионов: на аукционе продают «Днепр-арену» и тренировочную базу

Об этом стало известно из объявления на сайте Open Market. Вместе с имуществом стадиона продается и тренировочная база.
На аукцион выставили лот под номером 520659. Название объекта «Имущество стадиона» Металлург» («Днепр-Арена») (г. Днепр, ул. Херсонская,7), з.п.15850,4кв.м; здания и сооружения с.п.7474,60 кв.м, крытое футбольное поле «Учебно-тренировочной базы» с.п.13062,60кв.м (г. Днепр, пер. М. Дидевича, д.12, д.14 )».
Начальная цена – 113 миллионов гривен, а минимальный шаг – 1 130 440 гривен. Продавец – АО «Приватбанк».
Свои заявки оставили первые три кандидата. Победитель должен будет заплатить гарантийный взнос в размере 5 миллионов гривен. Сам аукцион планируют провести 12 января 2023 года.
Напомним, что ранее «Днепр-Арена» и тренировочная база в Днепре принадлежали Игорю Коломойскому.
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Яна Юхименко
Автор:
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