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Хотелось салюта: в Каменском мужчине оторвало руку петардой

Сегодня 17:05
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И хотя в Украине запретили продажу и использование пиротехники, однако находятся люди, использующие петарды и пытающиеся запустить салюты.

Новости Днепра про Хотелось салюта: в Каменском мужчине оторвало руку петардой

Как рассказала руководительница Каменской станции скорой помощи, в городе оторвало кисть мужчине, который купил петарду.

Вечером 6 декабря к медикам обратились горожане и рассказали, что мужчине нужна помощь, потому что тот подобрал какой-то блестящий предмет, который потом взорвался у него в руках. У потерпевшего оторвана кисть и большая кровопотеря.

Прибыв по вызову, медики выяснили, что 45-летний мужчина приобрел салютную петарду и держал ее в кармане.

А на месте оказалось, что мужчина 45 лет в алкогольном опьянении приобрел и держал в руке в кармане салютную петарду, хотел применить, но она там же в кармане внезапно взорвалась, — рассказала медик.

У пострадавшего рваные раны правой кисти и ссадины на фоне алкогольного опьянения. Бригадой ЭМД оказана помощь, обработаны раны, наложена повязка и пострадавший подвезен в травмпункт БСМП г. Каменское.

Поэтому лучше не рискуйте, а салюты во время войны — запрещены.

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Новости Днепра про Хотелось салюта: в Каменском мужчине оторвало руку петардойУкраїнська Новости Днепра про Хотелось салюта: в Каменском мужчине оторвало руку петардойРусский

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