Хотел услышать любимую: в Днепре спасали бойца с ожогами лица и оторванными руками

В Днепре лечат 23-летнего бойца, который потерял руки и получил серьезные ожоги.

Историю 23-летнего Дмитрия рассказал гендиректор больницы Мечникова Сергей Рыженко.

По его словам, парень родом из Кропивницкого, его мама умерла, поэтому он остался с бабушкой. Вместе с братом Евгением они присоединились к ВСУ.

К сожалению, Дмитрий получил серьезные ранения. С оторванными руками, обгоревшим лицом, многочисленными переломами и травмами его привезли в Днепр.

Реаниматологи сделали почти невозможное – спасли жизнь парню. Сейчас он дышит самостоятельно без ИВЛ и разговаривает. К сожалению, его лицо сильно обожжено и неизвестно, сможет ли Дмитрий видеть в будущем.

По словам врачей, Дмитрий хотел только одного – услышать любимую Аню, с которой их разлучила война. Он не решался попросить телефон.

Сегодня ему поднесли к уху трубку, Аня сказала, что она рядом, заходит в реанимацию.

День встреч, приехала Аня и брат.

У обоих на глазах слезы.

Увидев обожженное, раненое тело Дмитрия, спрашивают, что будет дальше. Может, у нас все получится, я так соскучился, – сказал Дмитрий, встречая родных, почти не видя их обожженными глазами, – рассказал Рыженко.

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