Хотел услышать любимую: в Днепре спасали бойца с ожогами лица и оторванными руками

Историю 23-летнего Дмитрия рассказал гендиректор больницы Мечникова Сергей Рыженко.
По его словам, парень родом из Кропивницкого, его мама умерла, поэтому он остался с бабушкой. Вместе с братом Евгением они присоединились к ВСУ.
К сожалению, Дмитрий получил серьезные ранения. С оторванными руками, обгоревшим лицом, многочисленными переломами и травмами его привезли в Днепр.
Реаниматологи сделали почти невозможное – спасли жизнь парню. Сейчас он дышит самостоятельно без ИВЛ и разговаривает. К сожалению, его лицо сильно обожжено и неизвестно, сможет ли Дмитрий видеть в будущем.
По словам врачей, Дмитрий хотел только одного – услышать любимую Аню, с которой их разлучила война. Он не решался попросить телефон.
Сегодня ему поднесли к уху трубку, Аня сказала, что она рядом, заходит в реанимацию.
День встреч, приехала Аня и брат.
У обоих на глазах слезы.
Увидев обожженное, раненое тело Дмитрия, спрашивают, что будет дальше.
Может, у нас все получится, я так соскучился, – сказал Дмитрий, встречая родных, почти не видя их обожженными глазами, – рассказал Рыженко.
Читайте также:
Автор:
Самыми популярными на рынке недвижимости в Днепре являются однокомнатные квартиры,…
Новогодние праздники подкрались незаметно. Очень скоро мы будем встречать Новый…
Днепровские "кислотные" вандалы переехали в другой район.
Днепр развивается и меняется. Часть старинных строений города была разрушена…
Самыми популярными на рынке недвижимости в Днепре являются однокомнатные квартиры, а еще привлекательнее для покупателей смарт-жилье, поскольку оно дешевле всего по стоимости во время покупки и в дальнейшем, проживая в такой квартире легко будет оплачивать коммунальные платежи.
Новогодние праздники подкрались незаметно. Очень скоро мы будем встречать Новый год и праздновать Рождество.
Днепровские "кислотные" вандалы переехали в другой район.
Днепр развивается и меняется. Часть старинных строений города была разрушена во время войны и революции, часть реконструирована до такой степени, что с оригинальным внешним видом их уже ничего не связывает, а часть территории старого города теперь застроена новыми домами. Как…
Усатые защитники!
Сегодня, 21 декабря, в Днепре и области применяются экстренные отключения света.
В Павлограде маршрутчик не пустил в салон волонтерок вместе с собаками из поискового отряда.
Le Маршрутка Лесі Нікітюк доїхала до Кривого Рогу. Там телеведуча поспілкувалася з місцевими рятувальниками.
За минувшие сутки, 20 декабря, Вооруженные силы Украины отразили 15 атак россиян в трех областях – Харьковской, Луганской и Донецкой.
Ночью 21 декабря россияне шесть раз ударили своими "Градами" и тяжелой артиллерией по Никопольскому району Днепропетровской области.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!