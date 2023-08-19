Хотел украсть гаджет: в Кривом Роге злоумышленник напал на женщину посреди улицы

Инцидент произошел посреди улицы в Долгинцевском районе города, 17 августа.
24-летний вор ударил женщину по лицу и скрылся.
Сотрудники полиции Криворожского районного управления номер 1 выехали на место и по «горячим следам» нашли нарушителя.
Мужчине инкриминируют ст. 208 ККУ, а следователи уже сообщили ему о подозрении в совершении ч.3 ст. 15, ч. 4 ст. 186 (грабеж, в условиях военного положения).
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Козенко Антон
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