Хотел украсть гаджет: в Кривом Роге злоумышленник напал на женщину посреди улицы

В Кривом Роге злоумышленник хотел украсть у 54-летней женщины гаджет.

Инцидент произошел посреди улицы в Долгинцевском районе города, 17 августа.

24-летний вор ударил женщину по лицу и скрылся.

Сотрудники полиции Криворожского районного управления номер 1 выехали на место и по «горячим следам» нашли нарушителя.

Мужчине инкриминируют ст. 208 ККУ, а следователи уже сообщили ему о подозрении в совершении ч.3 ст. 15, ч. 4 ст. 186 (грабеж, в условиях военного положения).

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