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  • Хоть жара и вернется, но уже не будет такой страшной для энергетики – Минэнерго

Хоть жара и вернется, но уже не будет такой страшной для энергетики – Минэнерго

Сегодня 20:48
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В Минэнерго ответили, повлияет ли на ситуацию в энергосистеме жара, которую прогнозируют синоптики.

Новости Днепра про Хоть жара и вернется, но уже не будет такой страшной для энергетики – Минэнерго

Замминистра энергетики сообщила о возобновлении некоторых мощностей. Ожидается, что энергосистема лучше справится с предстоящей жарой, но потребителей призывают экономить электроэнергию в пиковые часы.

Будущая жара уже не будет столь тяжелой для энергосистемы, ведь удалось восстановить некоторые мощности и ввести в работу. Об этом заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявила в эфире телемарафона.

«Система очень чувствительна к любым факторам. Что касается жары и как будет реагировать энергосистема, то ситуация может быть разной. На сегодняшний день нам удалось восстановить некоторые мощности и ввести в работу, однако будем смотреть на то, какое будет потребление», — говорит Гринчук.

Она также призывает потребителей экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы.

«Хотя жара и вернется, она уже не будет такой страшной, как это было 2 недели назад», — добавила она.

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