Хороший знак: жителей Днепра удивило «двойное небо» (ФОТО)

В Днепре сегодня необычное "двойное небо".

Впервые за долгое время в Днепре солнечно, более того, над городом сегодня зависло «двойное небо». Днепрян удивило необычное природное явление, поэтому в соцсетях появились десятки фото с разных ракурсов.

На одной половине небо чистое, а на другой – пушистые облака, и кажется, будто оно разделено на две части.

Кто-то сравнивает это с волнами, которые собираются накрыть чистое небо, а кто-то говорит, что солнце как бы вытесняет темные тучи.

Некоторые назвали это природное явление: «Высшие Силы закрывают небо над Украиной!». Днепряне уверены, что это хороший знак и «темные силы» скоро уйдут с нашей земли. В любом случае это красиво.

Если вы вдруг упустили этот момент, мы собрали для вас удивительные фото сегодняшнего неба.

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