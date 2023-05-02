Хороший знак: в небе над Днепром заметили редкую двойную радугу (ФОТО)

В понедельник, 1 мая, вечером над Днепром была замечена двойная радуга. Это довольно редкое явление, ведь для того, чтобы появилась вторая радуга, необходимо, чтобы солнечные лучи заломились и отразились дважды.
Нижняя радуга была четкая и хорошо заметна, а увидеть вторую побочную было труднее. Лучше всего это природное явление было наблюдать в частном секторе или на верхних этажах многоквартирных домов.
Двойная радуга считается хорошим знаком. Если вам удалось увидеть это природное явление, то в ближайшее время вам повезет.
Кроме этого, радуга в небе предвещает приход теплых дней.
Днепряне опубликовали несколько невероятных фото.
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