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  • Ходил с ножом в кустах: в Днепре задержали мужчину, который вчера пырнул переселенца на Победе

Ходил с ножом в кустах: в Днепре задержали мужчину, который вчера пырнул переселенца на Победе

Сегодня 18:01
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21 октября, на Победе, в районе спортивного клуба "Восток" неизвестный нырнул ножом 25-летнего парня.

Новости Днепра про Ходил с ножом в кустах: в Днепре задержали мужчину, который вчера пырнул переселенца на Победе

Девушка потерпевшего рассказала, что они с парнем искали недавно сбежавшую собаку. В какой-то момент из кустов вынырнул мужчина, который внезапно ударил ножем ее знакомого. 

Злоумышленник скрылся с места происшествия, а пострадавшего парня забрали медики. Сегодня в патрульной полиции сообщили, что злоумышленика задержали.

В пресс-службе рассказали, что вчера спецлинии 102 поступило сообщение о нанесении ножевого ранения в живот 25-летнему мужчине в Соборном районе. Патрульные сразу прибыли на место происшествия. Пострадавшему, который оказался переселенцем из Николаева, оказывали медицинскую помощь врачи.

Выяснив приметы нападающего, полицейские начали поиски. При отработке прилегающей территории они заметили гражданина, похожего по приметам и остановили его. Во время поверхностной проверки у него был обнаружен нож с остатками крови. Подозреваемого отправили в участок.

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Новости Днепра про Ходил с ножом в кустах: в Днепре задержали мужчину, который вчера пырнул переселенца на ПобедеУкраїнська Новости Днепра про Ходил с ножом в кустах: в Днепре задержали мужчину, который вчера пырнул переселенца на ПобедеРусский

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