ХАМАС выпустил 5 тысяч ракет по Израилю: сообщается о жертвах среди населения

Атака длится более 4 часов, известно о жертвах среди гражданского населения.
Группировка боевиков замечена во многих приграничных городах.
Взрывы раздаются в городах Тель-Авив, Ашкелон, Явне и Кфар-Авив.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху созвал экстренное заседание Кабмина.
Сирени были слышны в Иерусалиме, Бейт-Шемеше, Ашкелоне и других регионах.
Генеральный инспектор полиции Израиля Коби Шайтай заявил, что в настоящее время бои ведутся в 21 месте.
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