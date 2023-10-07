ХАМАС выпустил 5 тысяч ракет по Израилю: сообщается о жертвах среди населения

В связи с полномасштабным вторжением в 2022 году в Украине была приостановлена проверка счетчиков учета потребления воды, газа и света. Однако весной этого года Кабинет Министров принял Постановление, возобновляющее такие проверки. Тех, кто отказывается проводить проверку может ждать штраф.

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