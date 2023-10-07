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  • ХАМАС выпустил 5 тысяч ракет по Израилю: сообщается о жертвах среди населения

ХАМАС выпустил 5 тысяч ракет по Израилю: сообщается о жертвах среди населения

Сегодня 10:41
просмотров

Сегодня утром боевики ХАМАС начали массовый обстрел израильских городов.

Новости Днепра про ХАМАС выпустил 5 тысяч ракет по Израилю: сообщается о жертвах среди населения

Атака длится более 4 часов, известно о жертвах среди гражданского населения.

Группировка боевиков замечена во многих приграничных городах.

Взрывы раздаются в городах Тель-Авив, Ашкелон, Явне и Кфар-Авив.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху созвал экстренное заседание Кабмина.

Сирени были слышны в Иерусалиме, Бейт-Шемеше, Ашкелоне и других регионах.

Генеральный инспектор полиции Израиля Коби Шайтай заявил, что в настоящее время бои ведутся в 21 месте.

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Новости Днепра про ХАМАС выпустил 5 тысяч ракет по Израилю: сообщается о жертвах среди населенияУкраїнська Новости Днепра про ХАМАС выпустил 5 тысяч ракет по Израилю: сообщается о жертвах среди населенияРусский

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