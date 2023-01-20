«Халку» теперь навеки 22: под Бахмутом погиб Герой из Кривого Рога

Герою было всего 22 года.

“Тяжелая потеря для нашей организации, смелости Александра завидует каждый. Его имя навеки запечатлелось в тысячелетней борьбе Украины за национальное будущее», – сообщили в ОО «Центурия».

Криворожец принял последний бой под Бахмутом. 14 января он получил тяжелое ранение. Врачи сделали все возможное, но спасти бойца не смогли.

В боях с россиянами погиб Александр Онищенко с позывным «Халк». Герой был родом из Кривого Рога.

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