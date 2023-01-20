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«Халку» теперь навеки 22: под Бахмутом погиб Герой из Кривого Рога

Сегодня 19:45
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В боях с россиянами погиб Александр Онищенко с позывным «Халк». Герой был родом из Кривого Рога.

Новости Днепра про «Халку» теперь навеки 22: под Бахмутом погиб Герой из Кривого Рога

Криворожец принял последний бой под Бахмутом. 14 января он получил тяжелое ранение. Врачи сделали все возможное, но спасти бойца не смогли.

“Тяжелая потеря для нашей организации, смелости Александра завидует каждый. Его имя навеки запечатлелось в тысячелетней борьбе Украины за национальное будущее», – сообщили в ОО «Центурия».

Герою было всего 22 года.

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