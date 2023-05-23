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Гимнастки с Днепропетровщины получили шесть наград на международных соревнованиях

Сегодня 06:45
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Гимнастки из Никополя завоевали шесть наград на международных соревнованиях.

Новости Днепра про Гимнастки с Днепропетровщины получили шесть наград на международных соревнованиях

Об этом сообщили в ДЮСШ №1.

«Очередное блестящее достижение юных гимнасток Инессы и Камиллы Кравченко на турнире по художественной гимнастике Neolife Cup, проходившем 18 мая в г. Тарту (Эстония). Девочки завоевали шесть наград», — говорится в сообщении.

Новости Днепра про Гимнастки с Днепропетровщины получили шесть наград на международных соревнованиях

Камилла Кравченко – выступая в своей возрастной категории среди девушек 2013 г.р. получила три золотых медали турнира в таких видах, как упражнения с обручем, упражнения без предметов и общий зачет.

Инесса Кравченко – в своей возрастной категории – девушек 2014 г.р. завоевала две золотые награды по правам без предметов, в общем зачете, а также серебряную медаль в упражнениях с обручем.

Новости Днепра про Гимнастки с Днепропетровщины получили шесть наград на международных соревнованиях

Поздравляем девочек и их тренера Олесю Король!

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