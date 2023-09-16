Гильзы и спец сапоги в багажнике: на Днепропетровщине полицейские остановили странного водителя

В городе Кривой Рог остановили водителя, который может быть причастен к уголовным делам.

Об этом сообщает пресс-служба местной патрульной полиции.

После остановки авто для проверки патрульные увидели, что мужчина заметно волнуется и удивительно себя ведет.

Во время обыска в машине мужчину нашли кучу странных вещей.

В багажном отделении транспортного средства находилось 6 переносных радиостанций, огнеупорные перчатки, сварочные резаки, кабели, провода, металлические изделия, гильзы, огнеупорные сапоги и чемодан с инструментами, — говорится в сообщении полиции.

Как у него появились эти вещи, водитель не объяснил. Полицейские считают, что он может быть причастен к ряду краж.

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