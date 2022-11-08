Гигантские воронки: россия ударила ракетами по пригороду Запорожья

Российские войска в очередной раз нанесли ракетный удар по Запорожской области, ударив ракетами С300 по одному из сел в пригороде областного центра. На месте прилета образовались гигантские воронки.

Об этом сообщает сайт глава Запорожской ОВА Олександр Старух.

Глава области сообщил, что одна из ракет взорвалась в поле и не привела к разрушениям. А вот другая задела домовладение, повредив дом и хозяйственные постройки.

К счастью, обошлось без жертв и раненых.

На остальной территории Запорожской области в плане ракетных ударов было спокойно.

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