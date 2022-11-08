Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Гигантские воронки: россия ударила ракетами по пригороду Запорожья

Сегодня 08:30
просмотров

Российские войска в очередной раз нанесли ракетный удар по Запорожской области, ударив ракетами С300 по одному из сел в пригороде областного центра. На месте прилета образовались гигантские воронки.

Новости Днепра про Гигантские воронки: россия ударила ракетами по пригороду Запорожья

Об этом сообщает сайт глава Запорожской ОВА Олександр Старух.

Глава области сообщил, что одна из ракет взорвалась в поле и не привела к разрушениям. А вот другая задела домовладение, повредив дом и хозяйственные постройки.

К счастью, обошлось без жертв и раненых.

На остальной территории Запорожской области в плане ракетных ударов было спокойно.

Читайте также:

Новости Днепра про Гигантские воронки: россия ударила ракетами по пригороду ЗапорожьяУкраїнська Новости Днепра про Гигантские воронки: россия ударила ракетами по пригороду ЗапорожьяРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Без отца остались трое детей: погиб Защитник из Днепропетровской области
    Новости Днепра
    Сегодня 08:00
    Без отца остались трое детей: погиб Защитник из Днепропетровской области

    В борьбе с оккупантами погиб солдат из Днепропетровской области Антон…

    Телевизор ценой в 3,5 года жизни: в Кривом Роге задержали преступника
    Новости Днепра
    Сегодня 07:15
    Телевизор ценой в 3,5 года жизни: в Кривом Роге задержали преступника

    В Кривом Роге ранее судимого жителя правосудие ничему не научило,…

    Рыбка за 160 000 грн: в Новомосковском районе поймали браконьеров
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    Рыбка за 160 000 грн: в Новомосковском районе поймали браконьеров

    Рыбаки выловили 15 килограммов рыбы и нанесли ущерб государству в…

    Россияне ведут наступление на трех направлениях, — Генштаб
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    Россияне ведут наступление на трех направлениях, — Генштаб

    Враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.…

    Последние новости

    Без отца остались трое детей: погиб Защитник из Днепропетровской области
    Без отца остались трое детей: погиб Защитник из Днепропетровской области

    В борьбе с оккупантами погиб солдат из Днепропетровской области Антон Солоха. Трагедия произошла вблизи населенного пункта Новомихайловка Донецкой области. У мужчины остались жена, две дочери-близнецы, сын, родители и сестра.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Телевизор ценой в 3,5 года жизни: в Кривом Роге задержали преступника
    Телевизор ценой в 3,5 года жизни: в Кривом Роге задержали преступника

    В Кривом Роге ранее судимого жителя правосудие ничему не научило, поэтому он снова совершил кражу.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Рыбка за 160 000 грн: в Новомосковском районе поймали браконьеров
    Рыбка за 160 000 грн: в Новомосковском районе поймали браконьеров

    Рыбаки выловили 15 килограммов рыбы и нанесли ущерб государству в размере более 160 000 гривен. Мужчинам грозит административная ответственность в виде штрафа.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре во вторник, 8 ноября: облачно, но без осадков
    Погода в Днепре во вторник, 8 ноября: облачно, но без осадков

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Россияне ведут наступление на трех направлениях, — Генштаб
    Россияне ведут наступление на трех направлениях, — Генштаб

    Враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Украинским военным удалось атаковать 3 позиции средств противовоздушной обороны противника россиян.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Выпила два литра водки с другом: В Днепре задержали несовершенную школьницу
    Выпила два литра водки с другом: В Днепре задержали несовершенную школьницу

    В Днепре правоохранители задержали 12-летнюю девочку, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

    Вчера 21:15
    просмотров
    257-й день войны: Лукашук прокомментировал ситуацию в Днепропетровской области
    257-й день войны: Лукашук прокомментировал ситуацию в Днепропетровской области

    Российские террористы не дают покоя мирным громадам Днепропетровской области не только ночью, но и днем.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Оккупанты обстреляли здание ГСЧС в Лимане: ранен один спасатель
    Оккупанты обстреляли здание ГСЧС в Лимане: ранен один спасатель

    Россияне в последние дни наносят удары по Лиману (Донецкая область). Под обстрел попало здание ГСЧС, в результате чего один работник получил ранение.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Он ненавидел врагов: командир отделения из Днепропетровской области погиб в бою
    Он ненавидел врагов: командир отделения из Днепропетровской области погиб в бою

    защищая территориальную целостность Украины, вблизи села Малая Сейдеминуха Бериславского района Херсонской области погиб солдат Сергей Клочко. Ему было всего 24 года.

    Вчера 19:15
    просмотров
    В лесу в Приднепровске пилят здоровые деревья: среди них – ольха с охранным статусом
    В лесу в Приднепровске пилят здоровые деревья: среди них – ольха с охранным статусом

    В Днепре в лесу, что напротив Самарского исполкома, компания "Агромак Днепр" по заказу департамента парков и рекреации Днепровского городского совета начала спиливать, как указано в актах, сухие и аварийные деревья.

    Вчера 18:53
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх