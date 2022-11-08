Гигантские воронки: россия ударила ракетами по пригороду Запорожья

Об этом сообщает сайт глава Запорожской ОВА Олександр Старух.
Глава области сообщил, что одна из ракет взорвалась в поле и не привела к разрушениям. А вот другая задела домовладение, повредив дом и хозяйственные постройки.
К счастью, обошлось без жертв и раненых.
На остальной территории Запорожской области в плане ракетных ударов было спокойно.
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