Гибель русского военкора Татарского: в РФ задержали убийцу и обвиняют спецслужбы Украины

В России задержали вероятного убийцу российского военкора и пропагандиста Владлена Татарского.

Следственный комитет РФ заявил о задержании Дарьи Треповой, подозреваемой в убийстве российского военкора и пропагандиста Владлена Татарского.

По данным росСМИ, силовики обыскали дом, где пряталась Трепова и задержали вероятную убийцу. Также в РФ заявили, что взрыв в кафе – это дело рук украинских спецслужб.

Совершенный вчера теракт в отношении Владлена Татарского был спланирован украинскими спецслужбами – такое заявление опубликовал так называемый «Национальный антитеррористический комитет РФ».

Отметим, что в Украине это заявление пока не прокомментировали

По утверждению антитеррористического комитета РФ, задержанная Дарья Трепова является активной сторонницей «Фонда борьбы с коррупцией», возглавляемого Навальным. Следователи устанавливают мотивы Треповой.

Сама Трепова говорит, что ее пытаются подставить.

Что предшествовало?

Взрыв в кафе в центре Санкт-Петербурга раздался вечером 2 апреля. Как стало известно позже, там проходил творческий вечер российского пропагандиста и военкора Владлена Татарского.

В результате взрыва пострадали 15 человек, а Владлен Татарский погиб на месте. По информации СМИ, взрывчатку в кафе принесла девушка, подарившая Татарскому статуэтку. После этого она ушла из помещения.

Отметим, что по данным СМИ, взрыв произошел в кафе Стрит-бар, принадлежащем главарю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину. Поэтому возможно, что это внутренние разборки и дело рук ФСБ.

Что известно о Владлене Татарском?

Владлен Татарский это творческий псевдоним Максима Фомина, который родом из Макеевки Донецкой области. В 2011 году он был приговорен к 12 годам тюрьмы за вооруженное ограбление банка, а в 2014 году сбежал на свободу и присоединился к так называемому «ополчению ДНР». Позже «построил карьеру» военкора и стал российским пропагандистом.

В сети намекают на интересное стечение событий. Дочь идеолога «русского мира» Дарию Дугину убили 20 августа. Через три недели Харьковщина была деоккупирована. Предатель и коллаборант Стремоусов умер 9 ноября — через 2 дня до освобождения Херсона. Ничего не утверждаем, но действительно интересная аналогия, особенно перед ожидаемым весенним наступлением ВСУ.

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