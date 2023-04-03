Гибель русского военкора Татарского: в РФ задержали убийцу и обвиняют спецслужбы Украины

Следственный комитет РФ заявил о задержании Дарьи Треповой, подозреваемой в убийстве российского военкора и пропагандиста Владлена Татарского.
По данным росСМИ, силовики обыскали дом, где пряталась Трепова и задержали вероятную убийцу. Также в РФ заявили, что взрыв в кафе – это дело рук украинских спецслужб.
Совершенный вчера теракт в отношении Владлена Татарского был спланирован украинскими спецслужбами – такое заявление опубликовал так называемый «Национальный антитеррористический комитет РФ».
Отметим, что в Украине это заявление пока не прокомментировали
По утверждению антитеррористического комитета РФ, задержанная Дарья Трепова является активной сторонницей «Фонда борьбы с коррупцией», возглавляемого Навальным. Следователи устанавливают мотивы Треповой.
Сама Трепова говорит, что ее пытаются подставить.
Что предшествовало?
Взрыв в кафе в центре Санкт-Петербурга раздался вечером 2 апреля. Как стало известно позже, там проходил творческий вечер российского пропагандиста и военкора Владлена Татарского.
В результате взрыва пострадали 15 человек, а Владлен Татарский погиб на месте. По информации СМИ, взрывчатку в кафе принесла девушка, подарившая Татарскому статуэтку. После этого она ушла из помещения.
Отметим, что по данным СМИ, взрыв произошел в кафе Стрит-бар, принадлежащем главарю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину. Поэтому возможно, что это внутренние разборки и дело рук ФСБ.
Что известно о Владлене Татарском?
Владлен Татарский это творческий псевдоним Максима Фомина, который родом из Макеевки Донецкой области. В 2011 году он был приговорен к 12 годам тюрьмы за вооруженное ограбление банка, а в 2014 году сбежал на свободу и присоединился к так называемому «ополчению ДНР». Позже «построил карьеру» военкора и стал российским пропагандистом.
В сети намекают на интересное стечение событий. Дочь идеолога «русского мира» Дарию Дугину убили 20 августа. Через три недели Харьковщина была деоккупирована. Предатель и коллаборант Стремоусов умер 9 ноября — через 2 дня до освобождения Херсона. Ничего не утверждаем, но действительно интересная аналогия, особенно перед ожидаемым весенним наступлением ВСУ.
Читайте также:
Автор:
В 2009 году в Украине появился дуэт мега-популярных исполнителей из Днепра – братьев Борисенко. Их узнавали на улицах, а сами они ездили в концертные туры и снимали клипы. Но со временем популярность исполнителей стала значительно меньше. Журналисты dnepr.info узнали, чем…
В полиции вскоре пообещали прокомментировать этот инцидент.
В УЦОКО рассказали об этапах регистрации на НМТ
В Днепре спасают маленького котика, которого избили и бросили на стройке.
Сегодня, 3 апреля, в Кривом Роге в доме по улице Героев полка "Азов" (Черняховского), 29 раздался взрыв.
Россия концентрирует войска для ведения наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отразили более 70 атак противника.
Артем Бубир успешно прошел по сетке соревнований в весовой категории до 90 килограмм. В матче за бронзу украинец одолел словацкого оппонента Петера Жилку.
Вчера, 2 апреля, на почту СБУ поступило 1 сообщение о минировании всех торговых центров в Днепре.
В Тернополе житель Кривого Рога обкрадывал людей, используя в своей мошеннической схеме банкоматы.
В Днепре в понедельник, 3 апреля, на дороги Днепра вышли автобусы и электротранспорт, который будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!