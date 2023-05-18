Гуменюк рассказала, будут ли вручать повестки на пляжах

В этот период военнообязанные мужчины могут получать повестки, после чего должны явиться в ТЦК и СП.
В ВСУ рассказали, будут ли раздавать повестки на пляжах.
Об этом сообщает “Суспільне”.
Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что мужчинам могут вручать повестки на пляжах, ведь это также общественное место.
Вручение повесток допускается в любых местах. То есть общественные места все открыты для общего посещения, могут быть такими, где может проводиться уведомление граждан. Совершенно не исключено, что и там (на пляже, – ред.) тоже, – пояснила она.
Напомним, ранее мы писали, как студенту в Днепре получить отсрочку от мобилизации в 2023 году: какие документы нужны и куда идти.
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