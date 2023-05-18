Гуменюк рассказала, будут ли вручать повестки на пляжах

В Украине из-за войны с россией продлена мобилизация до августа 2023 года.

В этот период военнообязанные мужчины могут получать повестки, после чего должны явиться в ТЦК и СП.

В ВСУ рассказали, будут ли раздавать повестки на пляжах.

Об этом сообщает “Суспільне”.

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что мужчинам могут вручать повестки на пляжах, ведь это также общественное место.

Вручение повесток допускается в любых местах. То есть общественные места все открыты для общего посещения, могут быть такими, где может проводиться уведомление граждан. Совершенно не исключено, что и там (на пляже, – ред.) тоже, – пояснила она.

Напомним, ранее мы писали, как студенту в Днепре получить отсрочку от мобилизации в 2023 году: какие документы нужны и куда идти.

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