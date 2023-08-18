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  • Гуменюк рассказала, будут ли массированные ракетные удары на День Независимости и с чем связана активность вражеских МиГов

Гуменюк рассказала, будут ли массированные ракетные удары на День Независимости и с чем связана активность вражеских МиГов

Сегодня 18:13
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Пожалуйста, будьте максимально осторожны в эти дни!

Новости Днепра про Гуменюк рассказала, будут ли массированные ракетные удары на День Независимости и с чем связана активность вражеских МиГов

Россияне – подлый и коварный враг, который к тому же тяготеет к сакральным датам.

Поэтому на День Независимости вероятность ракетных ударов россии по территории Украины остается высокой.

Об этом рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Зная тяготение нашего врага к сакральным датам, вполне вероятно, что как раз в этот период усилятся угрозы и возможные массированные атаки, в том числе с использованием надводных и подводных ракетоносителей, стратегической и тактической авиации, ударных беспилотников, — сказала Гуменюк.

По ее словам, сейчас на боевом дежурстве нет ракетоносителей – это может свидетельствовать о подготовке к массированному удару на День Независимости.

А активность самолетов МиГ, которая наблюдается в течение двух последних суток, может свидетельствовать о проведении предварительного слаживания Воздушных сил, это также косвенный признак подготовки к атакам, — отметила Гуменюк.

Не игнорируйте тревоги!

Напомним, ранее мы писали, что в ГУР рассказали, будет ли россия терроризировать ракетами Украину в День Независимости.

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Новости Днепра про Гуменюк рассказала, будут ли массированные ракетные удары на День Независимости и с чем связана активность вражеских МиГовУкраїнська Новости Днепра про Гуменюк рассказала, будут ли массированные ракетные удары на День Независимости и с чем связана активность вражеских МиГовРусский

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