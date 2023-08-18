Гуменюк рассказала, будут ли массированные ракетные удары на День Независимости и с чем связана активность вражеских МиГов

Россияне – подлый и коварный враг, который к тому же тяготеет к сакральным датам.
Поэтому на День Независимости вероятность ракетных ударов россии по территории Украины остается высокой.
Об этом рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
Зная тяготение нашего врага к сакральным датам, вполне вероятно, что как раз в этот период усилятся угрозы и возможные массированные атаки, в том числе с использованием надводных и подводных ракетоносителей, стратегической и тактической авиации, ударных беспилотников, — сказала Гуменюк.
По ее словам, сейчас на боевом дежурстве нет ракетоносителей – это может свидетельствовать о подготовке к массированному удару на День Независимости.
А активность самолетов МиГ, которая наблюдается в течение двух последних суток, может свидетельствовать о проведении предварительного слаживания Воздушных сил, это также косвенный признак подготовки к атакам, — отметила Гуменюк.
Не игнорируйте тревоги!
Напомним, ранее мы писали, что в ГУР рассказали, будет ли россия терроризировать ракетами Украину в День Независимости.
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