Гулял с бабушкой: в Днепре потерялся 4-летний мальчик

Об этом сообщили в патрульной полиции Днепра.
В четверг, 10 августа, в полицию позвонила женщина и рассказала, что в Новокодакском районе нашли малыша без родителей. Патрульные немедленно уехали на указанное место.
На детской площадке они увидели четырехлетнего мальчика. Малыш рассказал, что потерялся, когда гулял с бабушкой, а домой пойти не может, потому что не помнит дорогу.
Патрульные опросили людей, которые находились рядом с детской площадкой. Впоследствии удалось найти контакт матери малыша. Женщине позвонили и она приехала на место. Ребенок был передан маме. Об этом случае сообщили сотрудникам ювенальной превенции.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области лицеиста судили из-за Elfbar.
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